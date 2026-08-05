تشییع باشکوه شهدای جنایت آمریکا در قشم با حضور گسترده مردم
پیکر شهدای خانواده جعفری در قشم با حضور گسترده مردم و مسئولان تشییع و به خاک سپرده شد.
پیکرهای مطهر شهیدان قیصر جعفری، زهرا جعفری و فرزند دو سالهشان سینا جعفری، از جانباختگان حمله به محله چاهتنگوی قشم روز سهشنبه (13 مرداد) همزمان با اربعین حسینی با حضور گسترده مردم و مسئولان در این شهرستان تشییع و در جوار امامزاده سید مظفر(ع) به خاک سپرده شد.
هنوز مراسم بهطور رسمی آغاز نشده بود که مسیرهای منتهی به محل تشییع آرامآرام پر از جمعیت شد. مردمی که در گرمای جنوب، بیآنکه شتابی داشته باشند، آمده بودند تا آخرین همراهی را با خانوادهای انجام دهند که نامشان این روزها با داغ چاهتنگو گره خورده است.
سه تابوت، کنار هم؛ پدر، مادر و کودکی دوساله که قرار نبود اینگونه در کنار هم بدرقه شوند. صلواتها در فضای مراسم میپیچید و نوحههای اربعین، اندوه این وداع را سنگینتر میکرد. بسیاری از حاضران نگاهشان بیش از هر چیز روی تابوت کوچک سینا میماند؛ کودکی که حالا نامش در کنار پدر و مادرش در فهرست شهدای قشم ثبت شده است.
اقشار مختلف مردم، خانوادههای معظم شهدا، مسئولان و جمعی از نیروهای نظامی و انتظامی در این آیین حضور داشتند. برخی شاخههای گل در دست داشتند، برخی زیر لب فاتحه میخواندند و عدهای نیز تنها در سکوت، قدمبهقدم پیکرها را همراهی میکردند؛ سکوتی که گاه با صلوات و نوحه شکسته میشد. شهیدان قیصر جعفری، زهرا جعفری و فرزند دوسالهشان سینا، در حمله به منزل مسکونیشان در محله چاهتنگوی قشم به شهادت رسیدند؛ حادثهای که اندوه آن همچنان در میان مردم جزیره تازه است.
مراسم تشییع در حالی برگزار شد که تقارن آن با اربعین حسینی، حالوهوایی متفاوت به این بدرقه داده بود. بسیاری از حاضران، این همزمانی را یادآور داغ خانوادههایی میدانستند که در تاریخ اسلام، یکجا عزیزان خود را از دست دادند و امروز نیز در گوشهای از خلیجفارس، مردمی برای بدرقه یک خانواده سهنفره گرد هم آمده بودند.
به گزارش تسنیم، پیکرهای مطهر این شهدا پس از تشییع، در جوار امامزاده سید مظفر(ع) به خاک سپرده شد؛ جایی که دیگر مزار قیصر، زهرا و سینا، نشانی از داغ مشترک مردم قشم خواهد بود؛ داغ خانوادهای که زندگیاش در یک خانه آغاز شد و پیکرهایش در یک روز، شانهبهشانه هم تا خانه ابدی بدرقه شدند.