فلسطین هرگز از اولویت سیاست خارجی ایران خارج نخواهد شد

رئیس‌جمهور تصریح کرد: مسئله فلسطین همچنان جایگاه محوری خود را در سیاست خارجی جمهوری اسلامی ایران حفظ کرده و از نگاه مسئولان، سیاستگذاران و رهبر جمهوری اسلامی ایران دور نمانده است و همچنان مسئله نخست جهان اسلام به شمار می‌رود.

مسعود پزشکیان، رئیس‌جمهور روز چهارشنبه

(14 مردادماه) در گفت‌وگوی تلفنی با خلیل الحیه رئیس دفتر سیاسی جنبش مقاومت اسلامی فلسطین (حماس) ضمن تبریک انتصاب وی به این مسئولیت، ابراز امیدواری کرد که پذیرش این مسئولیت با توفیق الهی، منشأ خدمت به ملت فلسطین و مردم مقاوم غزه و زمینه‌ساز عزت و سربلندی هرچه بیشتر آنان باشد.

رئیس‌جمهور در ادامه با گرامیداشت یاد و خاطره شهدای فلسطین، به‌ویژه در ایام سالگرد شهادت اسماعیل هنیه، این ضایعه را تسلیت گفت و با اشاره به شهادت وی در جریان سفر به جمهوری اسلامی ایران، این اقدام را جنایتی ناجوانمردانه از سوی رژیم صهیونیستی توصیف کرد.

پزشکیان با تجلیل از صبر، استقامت و مقاومت مردم فلسطین در برابر جنایات رژیم صهیونیستی، تأکید کرد که قلب و روح ملت و مسئولان جمهوری اسلامی ایران همواره در کنار مردم مظلوم فلسطین است و جمهوری اسلامی ایران تا حد ممکن از ملت فلسطین حمایت و پشتیبانی خواهد کرد.

رئیس‌جمهور همچنین از نقش و مدیریت خلیل الحیه در ایجاد هماهنگی میان گروه‌های فلسطینی قدردانی کرد و گفت: جمهوری اسلامی ایران از هر تدبیر، ابتکار و تصمیمی که رهبران فلسطینی در روند مذاکرات اتخاذ کنند، حمایت خواهد کرد.

وی با اشاره به تجاوزات اخیر رژیم صهیونیستی و آمریکا علیه خاک جمهوری اسلامی ایران و شرایط منطقه، تصریح کرد: به‌رغم این مشکلات، مسئله فلسطین همچنان جایگاه محوری خود را در سیاست خارجی جمهوری اسلامی ایران حفظ کرده و از نگاه مسئولان، سیاستگذاران و رهبر جمهوری اسلامی ایران دور نمانده است و همچنان مسئله نخست جهان اسلام به شمار می‌رود.

پزشکیان ضمن آرزوی سلامتی، عزت و پیروزی برای ملت فلسطین، بر تداوم حمایت جمهوری اسلامی ایران از مردم فلسطین تأکید کرد و اظهار داشت: ایران از هیچ تلاشی برای کمک به ملت فلسطین دریغ نخواهد کرد.رئیس‌جمهور همچنین خواستار تقویت وحدت، انسجام و همگرایی میان کشورهای اسلامی برای دفاع از منافع امت اسلامی شد.

پزشکیان در بخش دیگری از این گفت‌وگو، با درخواست ابلاغ سلام خود به سایر مجاهدان و مسئولان فلسطینی، اظهار داشت: وحدت و همبستگی کشورهای اسلامی می‌تواند زمینه غلبه حق بر باطل را فراهم کند.

رئیس‌جمهور تأکید کرد: جمهوری اسلامی ایران همواره حامی ملت مظلوم، مقاوم و قهرمان فلسطین بوده و خواهد بود و تلاش خواهد کرد با گسترش همکاری‌ها با کشورهای اسلامی، اختلافات موجود کاهش یافته و امت اسلامی در برابر دشمنان به وحدت و انسجام بیشتری دست یابد.