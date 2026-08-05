پژوهشگران دریافتند که محدود کردن زمان غذاخوردن به ۸ تا ۹ ساعت در روز (مثلاً از ۱۰ صبح تا ۶ بعدازظهر)، علاوه‌ بر کاهش وزن، می‌تواند به بهبود توانایی‌های ذهنی مانند برنامه‌ریزی فضائی و حل مسئله کمک کند.

وبگاه سای‌تِک‌دِیلی در گزارشی آورده است: این یافته‌ها نشان می‌دهد که زمان غذا خوردن ممکن است به اندازه میزان کالری مصرفی برای سلامت مغز مهم باشد.

یک مطالعه بالینی کوچک که روی ۴۷ زن ۵۰ تا ۷۹ ساله با اضافه‌ وزن یا چاقی انجام شده، نشان داده است که محدودکردن زمان غذاخوردن به ۸ تا ۹ ساعت در روز، علاوه‌بر کاهش وزن، می‌تواند مزایای شناختی (ذهنی) نیز به همراه داشته باشد.

این یافته‌ها که در نشست سالانه انجمن تغذیه آمریکا (NUTRITION 2026) ارائه شده، نشان می‌دهد که زمان غذا خوردن ممکن است به اندازه میزان کالری مصرفی برای سلامت مغز مهم باشد.

با افزایش سن جمعیت، بیماری آلزایمر و سایر انواع زوال عقل (دمانس) روزبه‌روز شایع‌تر می‌شوند. زنان و افرادی که اضافه‌وزن یا چاقی دارند، به‌طور کلی با احتمال بیشتری برای ابتلا به این بیماری‌ها روبه‌رو هستند. رژیم غذایی و سایر عادات سبک زندگی با خطر زوال عقل مرتبط دانسته شده‌اند، اما تحقیقات نسبتاً کمی به این موضوع پرداخته‌اند که آیا تغییر این عوامل می‌تواند خطر را کاهش دهد یا خیر.

آزمایش دو برنامه غذایی متفاوت

در این مطالعه، ۲۶ زن موظف شدند همه خوراکی‌های خود را در کمتر از ۹ ساعت در روز (معمولاً بین ۱۰ صبح تا ۶ بعدازظهر) مصرف کنند، در حالی که ۲۱ زن دیگر مطابق برنامه معمول خود در یک بازه حدود ۱۲ ساعته غذا خوردند. به همه شرکت‌کنندگان توصیه شد که مصرف کالری روزانه خود را ۵۰۰ کالری کاهش دهند.

پس از شش ماه، زنان هر دو گروه به طور میانگین حدود ۷ کیلوگرم (۱۵ پوند) کاهش وزن داشتند. با وجود کاهش وزن مشابه، زنانی که در بازه ۸ تا ۹ ساعته غذا خورده بودند، بهبود چشمگیری در برنامه‌ریزی فضائی (توانایی تصور، سازماندهی و برنامه‌ریزی درباره اشیا و موقعیت‌ها در فضا) و حل مسئله نشان دادند. همچنین آن‌ها تمایل داشتند در آزمون‌های حافظه و یادگیری، اشتباهات کمتری مرتکب شوند، اگرچه این تفاوت از نظر آماری معنادار نبود. در توانایی انجام چند کار همزمان یا زمان واکنش تفاوت معناداری مشاهده نشد.

دکتر سو شاپس (Sue Shapses)، استاد دانشگاه راتگرز و پژوهشگر ارشد این مطالعه، می‌گوید: «کاهش وزن به‌تنهائی می‌تواند از افت برخی از توانایی‌های شناختی مرتبط با پیری جلوگیری کند و این داده‌ها نشان می‌دهند که اگر ۴ ساعت قبل از خواب غذاخوردن را متوقف کنید و دریافت غذا را به ۸ تا ۹ ساعت در روز محدود کنید، مزایای بیشتری نسبت به یک بازه معمولی ۱۲ ساعته خواهد داشت.»

بهبود مهارت‌های ذهنی انتخابی

نتایج نشان داد که کاهش زمان غذاخوردن با بهبود برنامه‌ریزی فضائی و حل مسئله و کاهش خطاهای مرتبط با حافظه و یادگیری همراه است. به گفته شاپس، این نتایج نشان‌دهنده توانایی بهتر در به خاطر سپردن اطلاعات در طول کارهای روزمره و کاهش اشتباهات مرتبط با حافظه، توجه و حل مسئله است.

محدودیت‌های مطالعه و گام‌های آینده

از آنجا که این مطالعه اولیه روی تعداد کمی از شرکت‌کنندگان انجام شده، پژوهشگران تأکید دارند که برای تأیید این یافته‌ها به آزمایش‌های بزرگ‌تری نیاز است. آن‌ها همچنین قصد دارند توضیحات زیستی احتمالی برای این مزایا را بررسی کنند، از جمله ارتباط بین ریتم شبانه‌روزی بدن، مسیرهای حس‌کننده مواد مغذی، التهاب و سلامت متابولیکی (سوخت‌وساز بدن).

این یافته‌ها می‌تواند راه را برای تحقیقات آینده در زمینه تأثیر زمان‌بندی غذاخوردن بر سلامت مغز و کاهش خطر زوال عقل هموار کند.