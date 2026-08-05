تولید کپسول گیاهی نانویی ایرانی برای مقابله با التهابهای مزمن
یک شرکت دانشبنیان ایرانی محصولی جدید بر پایه فناوری نانو روانه بازار کرده که با هدف افزایش اثربخشی کورکومین، ماده مؤثر موجود در زردچوبه، طراحی شده است.
به گزارش ستاد ویژه توسعه فناوری نانو، یک شرکت دانشبنیان ایرانی فعال در حوزه تولید داروهای گیاهی، محصولی جدید بر پایه فناوری نانو روانه بازار کرده که با هدف افزایش اثربخشی کورکومین، ماده مؤثر موجود در زردچوبه، طراحی شده است.
این کپسول گیاهی با استفاده از نانوفناوری، محدودیت جذب پایین کورکومین در بدن را برطرف کرده و امکان انتقال بهتر این ترکیب به بافتهای هدف را فراهم میکند.
به گفته تولیدکنندگان، این ویژگی موجب تقویت اثرات ضدالتهابی و آنتیاکسیدانی دارو شده و آن را به گزینهای مناسب برای کمک به درمان بیماریهای التهابی مزمن، مشکلات مفصلی، اختلالات گوارشی و برخی بیماریهای کبدی و پوستی تبدیل کرده است. همچنین افزایش میزان جذب ماده مؤثر، کاهش دوز مصرفی و محدود شدن عوارض جانبی از دیگر مزایای این فرآورده عنوان شده است؛ محصولی که میتواند پاسخگوی نیاز روزافزون بازار به داروهای گیاهی با کارایی بیشتر باشد.
این شرکت فناوری نانو از تولید و عرضه یک فرآورده گیاهی جدید خبر داده است که با بهرهگیری از فناوری نانو، کارایی درمانی کورکومین را به میزان قابل توجهی افزایش میدهد. این محصول به شکل کپسول و بر پایه عصاره استاندارد شده زردچوبه تولید شده و برای کمک به کنترل بیماریهای التهابی و مزمن مورد استفاده قرار میگیرد.
کورکومین، مهمترین ترکیب فعال زردچوبه، سالهاست به دلیل خواص ضدالتهابی و آنتیاکسیدانی مورد توجه پژوهشگران قرار دارد، اما جذب اندک آن در دستگاه گوارش، استفاده درمانی از این ماده را با محدودیت مواجه کرده است. تولیدکنندگان این کپسول با استفاده از فناوری نانو، اندازه ذرات کورکومین را کاهش دادهاند تا جذب آن در روده افزایش یابد و مقدار بیشتری از این ماده به اندامها و بافتهای هدف برسد.
بر اساس اعلام این شرکت، فرآورده جدید میتواند در کنار درمانهای رایج، برای بیماران مبتلا به آرتروز، آرتریت روماتوئید، کولیت، سندرم روده تحریکپذیر، کبد چرب، پسوریازیس و اگزما کاربرد داشته باشد. همچنین از این محصول بهعنوان گزینهای برای کاهش احتمال بروز برخی عوارض ناشی از دیابت و کمک به کنترل بیماریهای عصبی از جمله آلزایمر نیز یاد شده است.
به گفته سازندگان، افزایش فراهمی زیستی کورکومین علاوهبر تقویت اثر درمانی، امکان کاهش میزان مصرف روزانه دارو را فراهم کرده و احتمال بروز عوارض ناخواسته را نیز کمتر میکند. این کپسول با توجه به شرایط بیمار معمولاً روزانه یک تا سه بار مصرف میشود، اما استفاده از آن باید با نظر پزشک یا متخصص انجام گیرد.
با توجه به استقبال روزافزون از داروهای گیاهی مبتنی بر فناوریهای نوین، عرضه این محصول میتواند گامی در جهت توسعه درمانهای مکمل و افزایش دسترسی بیماران به فرآوردههای گیاهی با اثربخشی بالاتر باشد.