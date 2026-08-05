کد خبر: ۳۳۵۵۱۹
تاریخ انتشار : ۱۴ مرداد ۱۴۰۵ - ۲۱:۰۲
به بهانه جدایی دین از سیاست، عمل به قرآن را در قالب حکومت از قرآن سلب میکنند!
«(اتخذوا هذاالقرآن مهجورا) بیشک به این معنا نیست که قرآن و اسم قرآن و اسم مسلمانی را به طور کلی از خود دفع کردهاند. این اتخاذ نیست.» «اتخذوا هذاالقرآن مهجورا» یعنی قرآن را دارند، اما همراه با هجر قرآن است. اما مهجور است. به این معنا که قرآن در یک جامعه تلاوت شده و احترام ظاهری میشود، اما به احکام آن عمل نمیکنند و به بهانه جدایی دین از سیاست، حکومت را از قرآن سلب مینمایند... هجر قرآن به این معنا است که اسم قرآن وجود دارد و حاکمیت قرآن نیست.» (1)
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1- پایگاه دفتر حفظ و نشر آثار حضرت آیتالله خامنهای، رهبر شهید انقلاب اسلامی در دیدار با کارگزاران، مورخ ۱/7/۱۴۰۴