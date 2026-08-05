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کد خبر: ۳۳۵۵۱۷
تاریخ انتشار : ۱۴ مرداد ۱۴۰۵ - ۲۱:۰۲
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لزوم دریافت تفسیر صحیح قرآن از پیامبر(ص) و اهل بیت(ع)

شیخ کلینی به سند خود نقل می‌کند که «قتاده ابن دعامه» به محضر امام باقر(ع) وارد شد. حضرت فرمود: ای قتاده! آیا تو فقیه مردم بصره‌ای؟ گفت: این‌گونه گمان می‌برند! امام فرمود: به من چنین خبر رسیده که تو قرآن را تفسیر می‌کنی، گفت: بله، حضرت فرمود: اگر قرآن را با علم و آگاهی تفسیر می‌کنی که خود دانی و من از تو خواهم پرسید. آنگاه فرمود: وای بر تو ای قتاده! اگر قرآن را از پیش خود تفسیر کرده‌ای که خود و دیگران را هلاک نموده‌ای و اگر آن را از حرف‌های مردم گرفته‌ای، باز هم خود و دیگران را هلاک ساخته‌ای! وای بر تو ای قتاده! قرآن را تنها کسی می‌شناسد که مخاطب واقعی آن بوده است.(1)
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1- الکافی، ج 8، ص 311

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