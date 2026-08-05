کشف ۲۲ دستگاه ماینر غیرمجاز در دشتستان

بوشهر- خبرنگار کیهان:

فرمانده انتظامی شهرستان دشتستان از کشف ۲۲ دستگاه استخراج ارز دیجیتال به همراه تجهیزات جانبی در پاسگاه انتظامی زیارت خبر داد و ارزش ریالی این محموله را یک میلیارد ریال اعلام کرد.

سرهنگ «مهدی روانبه» گفت: مأموران پاسگاه انتظامی زیارت در طرح برخورد با فعالیت‌های غیرمجاز رمزارز، ۲۲ دستگاه ماینر و تجهیزات وابسته را کشف کردند. وی ارزش این تجهیزات را یک میلیارد ریال برآورد کرد و هشدار داد: فعالیت غیرمجاز ماینرها موجب اختلال در شبکه برق و آسیب به اقتصاد کشور می‌شود و پلیس برخورد قاطع خواهد داشت.