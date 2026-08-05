فارسی | العربي | English
کد خبر: ۳۳۵۵۱۳
تاریخ انتشار : ۱۴ مرداد ۱۴۰۵ - ۲۱:۰۲
سرویس کیهان » اخبار
الف الف

برگزاری نخستین جشنواره و نمایشگاه گیاهان دارویی حکیم هزاره‌ها در همدان

همدان- خبرنگار کیهان: 
معاون گردشگری اداره کل میراث فرهنگی، گردشگری و صنایع دستی استان همدان از برگزاری نخستین جشنواره و نمایشگاه گیاهان دارویی حکیم هزاره‌ها همزمان با هفته همدان(هفته اول شهریورماه) در آرامگاه بوعلی‌سینا خبر داد و گفت:  برگزاری این جشنواره فرصت مناسبی است برای معرفی توانمندی‌های استان همدان در حوزه گیاهان دارویی، افزایش آگاهی عمومی و بهره‌مندی شهروندان و گردشگران از برنامه‌های فرهنگی و علمی هفته همدان خواهد بود.
علی خاکسار هدف از این جشنواره را معرفی ظرفیت‌های گیاهان دارویی استان، ترویج فرهنگ بهره‌گیری از طب سنتی و توسعه گردشگری سلامت دانست و افزود: معرفی گونه‌های مختلف گیاهان دارویی استان همدان، ارائه محصولات و فرآورده‌های مرتبط، معرفی ظرفیت‌های تولیدی و اقتصادی این حوزه و آشنایی بازدیدکنندگان با خواص و کاربردهای گیاهان دارویی از جمله بخش‌های اصلی این نمایشگاه است.
وی با تاکید بر جایگاه ویژه همدان در تمدن تاریخی و علم پزشکی ایران گفت: وجود آرامگاه ابوعلی‌سینا، این شهر را به یکی از مهم‌ترین نمادهای دانش پزشکی و حکمت در جهان اسلام تبدیل کرده است و برگزاری جشنواره حکیم هزاره‌ها در جوار آرامگاه این دانشمند بزرگ، فرصتی ارزشمند برای معرفی پیوند میان میراث علمی، ظرفیت‌های بومی و گردشگری سلامت استان به شمار می‌رود.
معاون گردشگری استان همدان افزود: در حاشیه این رویداد، نشست‌های تخصصی با حضور اساتید دانشگاه، پژوهشگران، کارشناسان و فعالان حوزه گیاهان دارویی و طب سنتی برگزار می‌شود تا آخرین یافته‌ها، ظرفیت‌ها و فرصت‌های این حوزه مورد بررسی و تبادل نظر قرار گیرد.

اشتراک گذاری
captcha
پربازدید ترین پربحث ترین

خودتحقیرها عریضه‌نویس کاخ سفید شده‌اند!

تکذیب یک ادعا درباره واکنش رهبر انقلاب به نامه رئیس‌جمهور

تلاقی دو اراده پولادین در هندسه قدرت(یادداشت روز)

دستاوردی که کمتر دیده شده است (نکته)

برخورد قانونی با زمزمه‌های تسلیم‌طلبی از جانب مُرجفون وظیفه‌ قطعی مسئولان است

قرار بود ایران به زانو درآید آمریکا از پا درآمد

شگرد ترامپ این‌بار شکست خورد، چون با سد محکمی به نام ایران برخورد کرد

راهپیمایی ده‌ها میلیونی اربعین رنگ خونخواهی و انتقام گرفت

رویترز: ذخایر موشک‌های آمریکا پس از جنگ با ایران تقریباً تمام شد

مدیرعامل آرامکو: هر هفته ۱۰۰ میلیون بشکه نفت در آتش هرمز می‌سوزد