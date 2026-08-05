همدان- خبرنگار کیهان:

معاون گردشگری اداره کل میراث فرهنگی، گردشگری و صنایع دستی استان همدان از برگزاری نخستین جشنواره و نمایشگاه گیاهان دارویی حکیم هزاره‌ها همزمان با هفته همدان(هفته اول شهریورماه) در آرامگاه بوعلی‌سینا خبر داد و گفت: برگزاری این جشنواره فرصت مناسبی است برای معرفی توانمندی‌های استان همدان در حوزه گیاهان دارویی، افزایش آگاهی عمومی و بهره‌مندی شهروندان و گردشگران از برنامه‌های فرهنگی و علمی هفته همدان خواهد بود.

علی خاکسار هدف از این جشنواره را معرفی ظرفیت‌های گیاهان دارویی استان، ترویج فرهنگ بهره‌گیری از طب سنتی و توسعه گردشگری سلامت دانست و افزود: معرفی گونه‌های مختلف گیاهان دارویی استان همدان، ارائه محصولات و فرآورده‌های مرتبط، معرفی ظرفیت‌های تولیدی و اقتصادی این حوزه و آشنایی بازدیدکنندگان با خواص و کاربردهای گیاهان دارویی از جمله بخش‌های اصلی این نمایشگاه است.

وی با تاکید بر جایگاه ویژه همدان در تمدن تاریخی و علم پزشکی ایران گفت: وجود آرامگاه ابوعلی‌سینا، این شهر را به یکی از مهم‌ترین نمادهای دانش پزشکی و حکمت در جهان اسلام تبدیل کرده است و برگزاری جشنواره حکیم هزاره‌ها در جوار آرامگاه این دانشمند بزرگ، فرصتی ارزشمند برای معرفی پیوند میان میراث علمی، ظرفیت‌های بومی و گردشگری سلامت استان به شمار می‌رود.

معاون گردشگری استان همدان افزود: در حاشیه این رویداد، نشست‌های تخصصی با حضور اساتید دانشگاه، پژوهشگران، کارشناسان و فعالان حوزه گیاهان دارویی و طب سنتی برگزار می‌شود تا آخرین یافته‌ها، ظرفیت‌ها و فرصت‌های این حوزه مورد بررسی و تبادل نظر قرار گیرد.