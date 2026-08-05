برخورد قاطع با نانواهای متخلف در تالش
تالش- خبرنگار کیهان:
در اجرای مصوبه کارگروه آرد و نان شهرستان تالش و با دستور فرماندار، ۱۰ واحد خبازی فاقد مجوز فعالیت پلمب شدند؛ اقدامی که با هدف ساماندهی شبکه تولید و توزیع نان، جلوگیری از انحراف سهمیه آرد و مقابله با فروش خارج از شبکه آرد یارانهای به اجرا
درآمد.
وی با تأکید بر اینکه فعالیت بدون مجوز در حوزه تولید نان، زمینهساز اخلال در نظام توزیع آرد یارانهای است، افزود: این اقدام با سه هدف اصلی شامل ساماندهی مراکز خبازی شهرستان، مدیریت چرخه توزیع آرد و جلوگیری از فروش آرد خارج از شبکه رسمی انجام شده است.
فرماندار تالش تصریح کرد: هیچگونه اغماضی در برخورد با متخلفانی که با سوءاستفاده از سهمیه آرد، حقوق مردم را تضییع و بازار را دچار اختلال میکنند، وجود نخواهد داشت و نظارت بر فعالیت واحدهای خبازی با جدیت ادامه مییابد.
وی از شهروندان نیز خواست در صورت مشاهده هرگونه تخلف در حوزه آرد و نان، موضوع را از طریق مراجع ذیربط گزارش کنند تا در کوتاهترین زمان ممکن مورد رسیدگی قرار
گیرد.