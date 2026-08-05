بوشهر- خبرنگار کیهان:

مدیرعامل شرکت آب منطقه‌ای بوشهر گفت: در زمان کنونی سدهای در دست ساخت استان که با هدف عبور از وابستگی به سیلاب‌های فصلی و برداشت‌های غیراصولی از سفره‌های زیرزمینی برای رسیدن به ذخایر آبی مدیریت شده در حال تغییر هندسه آبی این استان هستند.

مدیرعامل شرکت آب منطقه‌ای بوشهر، علی محمدی بیان کرد: در حال حاضر، مجموعه‌ای از سدها شامل سد بتنی «دهرود» با ظرفیت ۱۱ میلیون مترمکعب و «دالکی» به عنوان یکی از بزرگ‌ترین پروژه‌های استان با پیشرفت فیزیکی ۶۳ درصد در کنار سدهای «باهوش»، «دشت پلنگ»، «اخند» و «باغان»، برای قرار گرفتن آب‌های ذخیره و مدیریت شده در خدمت تولید در دست احداث هستند.

وی اظهار کرد: سال‌ها فقدان سدهای مخزنی در بالادست شبکه آبیاری «اهرم»، کشاورزان شهرستان تنگستان را تحت تاثیر تغییرات اقلیمی قرار داده بود و در نبود این سدها، آوردهای رودخانه‌های باهوش و شیرین به جای ذخیره‌سازی، به دریا می‌ریختند و نخلستان‌ها در دوره‌های خشکسالی، طعم تلخ بی‌آبی و افت کیفیت محصول را تجربه می‌کردند.

محمدی تصریح کرد: تاریخ کشاورزی استان نشان می‌دهد که وابستگی محض به چاه‌های عمیق و رودخانه‌های فصلی، منجر به خشکیدگی تدریجی نخلستان‌ها و تضعیف برند جهانی خرمای کبکاب تنگستان شده بود. اما امروز، این روند با رویکرد ذخیره‌سازی و بازتوزیع، در حال تغییر است.

وی با اشاره به اثرگذاری یک پروژه کارآمد مثل سد «خاییز» در همه جنبه‌های زندگی ساکنین پیرامون آن گفت: اهمیت این طرح‌ها فراتر از ذخیره آب است؛ سدها در بوشهر «امنیت‌ساز» هستند. تکمیل زنجیره سدسازی استان، به‌ویژه در تنگستان و دشتستان، پیامی روشن برای تاب‌آوری منطقه است. با وجود وضعیت جنگی و محدودیت‌های اقتصادی کشور، روند اجرای سدها و سایر پروژه‌ها متوقف نشده و این نشان‌دهنده اولویت راهبردی مدیریت منابع آب در بالاترین سطح اجرائی استان است.

مدیرعامل شرکت آب منطقه‌ای بوشهر خاطرنشان کرد: بخش اصلی اثرگذاری این پروژه‌ها را می‌توان در تحولات اخیر شبکه آبیاری اهرم مشاهده کرد؛ جایی که برای نخستین بار در تاریخ منطقه، آب سد خاییز به صورت نظام‌مند و تحویل حجمی، نجات‌بخش نخلستان‌ها شد.

محمدی اولین تاثیر آبیاری مستمر از منبع سد را پایداری کشاورزی و حفظ تولید عنوان کرد و گفت: در هر دوره آبیاری، بیش از۲۸۰ هزار اصله نخل در شبکه اهرم سیراب می‌شوند. این اقدام، تنش‌های آبی را که عامل اصلی کاهش کیفیت و ریزش محصول بود، مهار کرد.

وی گفت: مدیریت علمی توزیع آب با نظارت دقیق و مشارکت میرآب‌های محلی، نشان داد که با استفاده از سدسازی می‌توان راندمان را به‌شدت افزایش داد.

محمدی تحول در اقتصاد خانوارهای کشاورز اهرم را دیگر اثر این سد نامید و گفت: نخلستان‌ها تنها منبع امرار معاش ساکنان سه محله اصلی از شهر اهرم هستند. تأمین پایدار آب توسط سد خاییز، دغدغه‌های معیشتی نخلداران را کاهش داده و با تضمین کیفیت خرمای تولیدی، پایداری درآمدهای کشاورزی را تضمین می‌کند.

مدیرعامل شرکت آب منطقه‌ای بوشهر یادآور شد: این امر مستقیماً مانع از رکود اقتصادی در بخش کشاورزی استان می‌شود. تا پیش از در مدار قرار گرفتن سد خاییز، کشاورزان جهت آبیاری نخلستان‌های خود مجبور به خرید آب چاه بودند که باعث افزایش چشمگیر هزینه‌های تولید و کاهش سوددهی فعالیت به عنوان نخلداری می‌شد.

محمدی تصریح کرد: بخش ناپیدا اما حیاتی از اثرات این سد، احیای تعادل منابع آب زیرزمینی شهرستان تنگستان است. جلوگیری از تخلیه رواناب‌ها به دریا و تخصیص آن به باغات، باعث جلوگیری از برداشت از چاه‌ها و کاهش فشار مضاعف بر منابع آب زیرزمینی شده است.

وی ادامه داد: از سوی دیگر اجرای طرح‌های مدرن آبیاری در شبکه اهرم و نصب دریچه‌های جدید، بخشی از این تحول ساختاری است که به حفظ اکوسیستم نخلستان‌ها کمک می‌کند. همچنین نفوذ بخشی از آب‌های ذخیره شده در پیرامون مخزن سد نیز باعث شارژ مجدد سفره‌های آب زیرزمینی خواهد شد.

مدیرعامل شرکت آب منطقه‌ای بوشهر تثبیت جمعیت مولد و رونق چرخه مشاغل را دیگر نشانه اثرگذاری سد خاییز خواند و گفت: امنیت غذایی، بستر اصلی امنیت اجتماعی است. سدها با تضمین بقای نخلستان‌ها، انگیزه کشاورزان را برای حفظ شغل آبا و اجدادی تقویت کرده و از مهاجرت به دیگر مناطق به دلیل بی‌آبی و نابودی باغات جلوگیری می‌کنند.