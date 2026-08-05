تولیت آستان قدس رضوی: عزت ملتها در سایه مقاومت حفظ میشود
مشهد- خبرنگار کیهان:
تولیت آستان قدس رضوی گفت: عزت، استقلال و آزادی ملتها در سایه ایستادگی و مقاومت حفظ میشود اما هرگونه خضوع و عقبنشینی در برابر دشمن، نهتنها او را گستاختر میکند، بلکه زمینه محرومیت از نصرت و عنایت الهی را نیز فراهم میآورد.
آیتالله احمد مروی در دیدار با سفیر جدید عراق در ایران افزود: خداوند وعده داده است که اگر به او توکل کنیم، یاریمان خواهد کرد. اگر تکیهگاه ما قدرتی غیر از خداوند بود، بیتردید شکست میخوردیم؛ اما اتکای ما به قدرتی برتر از همه قدرتهاست. این حقیقتی است که همه سیاستمداران باید آن را درک کنند و همواره مدنظر قرار دهند.
وی ادامه داد: دشمنان با اصل حیات و عزت مسلمانان، بهویژه شیعیان، سر سازگاری ندارند. اگر گاهی به برخی کشورها یا جریانها چراغ سبز نشان میدهند، این رفتار نه از سر خیرخواهی، بلکه در راستای تأمین منافع استعماری و بهرهبرداری از آنان است. در حقیقت، آنان سرشار از بغض و کینه نسبت به مسلمانان، بهویژه پیروان مکتب اهلبیت(ع)، هستند و از همین رو باید این واقعیت برای جامعه بهدرستی تبیین شود.
تولیت آستان قدس رضوی با بیان اینکه دشمن بر اساس محاسبات مادی و معادلات متعارف تصمیمگیری میکند و از سنتهای الهی و امداد غیبی بیخبر است گفت: دشمنان به هیچیک از اهداف خود، از جمله ساقط کردن نظام مقدس جمهوری اسلامی، نابودی توان موشکی و از بین بردن ظرفیتهای هستهای کشور دست نیافتند در تقابل با ایران ابرقدرتی جهانی و در کنارش رژیم صهیونیستیِ بیرحم قرار داشت که هر دو از قدرت هستهای برخوردارند اما با وجود همه امکانات و حمایتهای خود، در دستیابی به اهدافشان ناکام
ماندند.
وی ادامه داد: برخی کشورهای حاشیه خلیجفارس، هرچه در برابر قدرتهای سلطهگر بیشتر عقبنشینی و تواضع کردند، بیش از پیش مورد تحقیر قرار گرفتند. حتی با وجود تقدیم امتیازات و هدایا، نهتنها قدردانی نشدند، بلکه آنها را گاو شیرده خطاب کردند. با این حال، هنوز از این واقعیت عبرت نگرفتهاند؛ در حالی که اگر در کنار ملتهای خود قرار گیرند، خواهند توانست در برابر دشمنان ایستادگی کنند.
مروی همچنین با تسلیت شهادت جمعی از نیروهای حشدالشعبی افزود: جنایت اخیر، به باور من، انتقامی از شکوه تشییع پیکر مطهر امام شهید بود اما آنان نمیدانند که چنین اقدامات جنایتکارانهای هیچ تأثیری در تحقق اهدافشان نخواهد داشت. این رفتارها شبیه واکنش کودکی است که در برابر ناتوانی و درماندگی، تنها میکوشد خشم خود را به این شیوه تخلیه کند.