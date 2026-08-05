اصفهان- خبرنگار کیهان:

استانداری اصفهان، چرایی کاهش تشکل‌های محیط زیستی را در دستور کار قرار داده است.

معاون سیاسی- اجتماعی استانداری اصفهان گفت: سند ملی ارتقای فرهنگ حفاظت از محیط‌زیست، یکی از اسناد مهم اقدام در زمینه ارتقای فرهنگ محیط‌زیستی کشور است و به لحاظ حقوقی و قانونی ۲۶ دستگاه عضو وظیفه اداری و اجرائی دارند که اقدامات خود را در قالب این کارگروه انجام دهند.

ایوب درویشی ادامه داد: تصمیماتی که در استان متناسب با ضرورت‌های محلی گرفته می‌شود، از طریق کارگروه استانی ارتقای فرهنگ حفاظت از محیط‌زیست پیگیری خواهد شد.

وی افزود: ما دستگاه‌ها را پای کار می‌آوریم و در قالب تفاهم‌نامه‌هایی که منعقد خواهیم کرد، مدیران اجرائی را مجاب می‌کنیم که در کنار وظایف ذاتی خود، توجه ویژه‌ای به محیط‌زیست و فرهنگ‌سازی در این عرصه داشته باشند.

درویشی ادامه داد: با فعال‌سازی کارگروه و مشارکت بخش دولتی و غیردولتی، به‌ویژه تشکل‌های مردم‌نهاد، می‌توان هم مطالبه‌گری کرد و هم از ظرفیت آنها در حوزه گسترده‌ای که از رفتار‌های ساده روزمره تا تصمیمات صنعتی، مصرف انرژی و آلودگی آب، خاک و هوا را در بر می‌گیرد، بهره برد.

وی در پاسخ به انتقاد‌ها درخصوص کاهش تعداد تشکل‌های محیط‌زیستی استان اصفهان به ۲۱ مورد در سال‌های اخیر گفت: دولت دو کار عمده می‌تواند در دستور کار قرار دهد، نخست اینکه در چارچوب مقررات، به افرادی که هم‌گرا و علاقه‌مند هستند و نگاه و اقدامات مشترکی تعریف کرده‌اند، مجوز بدهد و فرآیند صدور مجوز را تسهیل و تسریع کند و دوم اینکه زمینه را برای رسیدن آنها به اهدافشان فراهم سازد.

معاون استاندار افزود: فرهنگ‌سازی محیط‌زیست زمانی موفق می‌شود که مدیران به جذب مشارکت‌های مردمی باور داشته باشند و تشکل‌ها را مؤثر بدانند.

وی همچنین درخصوص حمایت از مطالبه‌گری سمن‌های محیط‌زیستی استان ادامه داد: ما وظیفه حقوقی و اداری داریم این کار را انجام دهیم و اگر نکنیم، تعلل کردیم، اما نکته کلیدی این است که دستگاه تخصصی تشکل‌های تخصصی را همکار و شریک خود بداند، نه مزاحم، اگر این باور در دستگاه‌های تخصصی حاکم شود که تشکل‌ها بخشی از نظام تصمیم‌گیری و تصمیم‌سازی هستند، بسیاری از مشکلات حل خواهد شد.

بر پایه اعلام سازمان حفاظت محیط‌زیست کشور هم اکنون هزار و ۵۰ تشکل محیط‌زیستی در کشور فعال است که از این تعداد ۲۱ تشکل مربوط به استان اصفهان است.