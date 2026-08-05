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کد خبر: ۳۳۵۵۰۷
تاریخ انتشار : ۱۴ مرداد ۱۴۰۵ - ۲۱:۰۲
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موکب در مسیر پیاده‌روی جاماندگان اربعین حسینی(ع)

تالش- خبرنگار کیهان: 
در اربعین حسینی(ع) و همزمان با حضور گسترده عاشقان حضرت اباعبدالله الحسین(ع) در مسیر پیاده‌روی جاماندگان اربعین‌، تمهیدات لازم برای میزبانی و خدمت‌رسانی به زائران در بخش مرکزی تالش انجام شد.
شهرام امانی، بخشدار مرکزی‌، در جلسه هم‌اندیشی با دهیاران روستاهای تابعه بخش، با گرامیداشت ایام اربعین حسینی، بر ضرورت برنامه‌ریزی دقیق برای میزبانی شایسته از زائران جاماندگان اربعین تأکید کرد.
وی اظهار کرد: مراسم پیاده‌روی جاماندگان اربعین فرصتی برای تجدید عهد با مکتب عاشورا است و افرادی که امکان حضور در عتبات عالیات را نداشته‌اند، با حضور در این آیین معنوی، مسیرهای مشخص شده را طی می‌کنند.
بخشدار مرکزی تالش افزود: دهیاری‌های تابعه بخش مرکزی با برپایی موکب در نقاط مختلف مسیر، مسئولیت‌پذیرایی و خدمت‌رسانی به زائران را بر عهده خواهند داشت و تلاش می‌شود خدمات ارائه‌شده در شأن عزاداران و زائران حسینی باشد.
امانی با اشاره به ضرورت مشارکت مردمی در برگزاری این مراسم، تصریح کرد: دهیاران موظف هستند ضمن حضور و دعوت حداکثری از آحاد مردم نهایت همکاری را با این موضوع داشته باشند.
وی همچنین رعایت الزامات بهداشتی، به‌ویژه در زمینه تهیه و توزیع مواد غذایی، دریافت مجوزهای لازم برای برپایی موکب و رعایت بهداشت محیط را از اولویت‌های مهم برگزاری این موکب‌ها عنوان کرد.

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