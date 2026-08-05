اربعین امسال، امام حسین‌(ع) 22 میلیون زائر از سراسر جهان داشت

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استاندار کربلا اعلام کرد در اربعین امسال مجموعا 22 میلیون زائر از سرتاسر جهان در این مراسم نورانی شرکت کردند. این جدای از جاماندگان اربعین در سراسر دنیاست.

راهپیمایی اربعین در سال‌های اخیر از یک آیین صرفاً مذهبی فراتر رفته و به یکی از بزرگ‌ترین کنش‌های جمعی فراملی در جهان تبدیل شده است. این رخداد نمادی از شکل‌گیری سرمایه اجتماعی، همبستگی فراملی و بازتولید هویت جمعی در میان میلیون‌ها نفر از پیروان اهل‌بیت(ع) به شمار می‌رود. حضور داوطلبانه میلیون‌ها زائر از کشورهای مختلف در این مراسم، بدون اتکا به سازوکارهای رسمی و با تکیه بر شبکه‌های مردمی، ظرفیت بالای جامعه برای سازمان‌دهی، همکاری و مشارکت اجتماعی را به نمایش می‌گذارد، ظرفیتی که در علوم اجتماعی از آن به‌ عنوان یکی از مهم‌ترین مؤلفه‌های انسجام اجتماعی می‌شود. اربعین همچنین عرصه‌ای برای تولید و بازنمایی «قدرت اجتماعی» است؛ این قدرت نه بر ابزارهای سیاسی و نظامی، بلکه بر پایه باورهای مشترک، اعتماد عمومی و کنش جمعی شکل می‌گیرد. استمرار و گسترش این راهپیمایی، در کنار همکاری گسترده مردم و نهادهای دو کشور عراق و ایران، نشان می‌دهد که اربعین به پدیده‌ای فراتر از یک مناسک دینی تبدیل شده و امروز به عنوان یکی از بزرگ‌ترین اجتماعات انسانی جهان، نقشی مؤثر در تقویت پیوندهای فراملی، همگرایی فرهنگی و ارتقای جایگاه ژئوپلیتیکی جهان تشیع در معادلات منطقه‌ای ایفا می‌کند.

میلیون‌ها دلداده

دیروز منابع خبری به نقل از عضو هیئت‌مدیره آستان مقدس علوی نوشتند شمار زائرانی که در ایام اربعین از نجف اشرف به سمت کربلای معلی پیاده‌روی کردند، به ۱۷ میلیون و ۵۰۰ هزار نفر رسید. حیدر العیساوی با اعلام این آمار تأکید کرد که مراسم اربعین امسال بدون ثبت هیچ‌گونه مشکل امنیتی یا خدماتی برگزار شده و روند انتقال و خدمت‌رسانی به زائران طبق برنامه پیش رفته است. همزمان، فرمانده منطقه پنجم مرزبانی عراق با اشاره به هماهنگی کامل دستگاه‌های امنیتی، طرح امنیتی اربعین را موفق ارزیابی کرد و عملکرد نهادهای خدماتی را نیز مطلوب دانست. همچنین استاندار نجف اشرف از موفقیت طرح‌های امنیتی، خدماتی و بهداشتی در طول برگزاری مراسم خبر داد و تأکید کرد همکاری میان دستگاه‌های مختلف نقش مهمی در مدیریت جمعیت میلیونی زائران داشته است. از طرف دیگر، استاندار کربلا خبر داد: «بیش از ۲۲ میلیون زائر به زیارت اربعین مشرف شدند که پنج میلیون نفر از آن‌ها زائران خارجی بودند.»

رکورد جدید ارتباطات

وزیر ارتباطات عراق نیز از ثبت رکوردی بی‌سابقه در زیرساخت‌های ارتباطی این کشور طی ایام اربعین خبر داد. به گفته «مصطفی سند»، ظرفیت ترافیک بین‌المللی اینترنت به ۸.۶۳ ترابیت بر ثانیه رسید و بیش از ۴ میلیون تماس بین‌المللی ورودی و حدود ۳ میلیون و ۵۶۰ هزار تماس خروجی ثبت شد. وی این آمار را نشانه توان بالای زیرساخت‌های ارتباطی عراق در پاسخگویی به حضور گسترده زائران و عاملی برای افزایش درآمدهای دولت عنوان کرد. همچنین، در ادامه خدمت‌رسانی به زائران، چند استان عراق از جمله کربلا، نجف و بابل روز چهارشنبه را تعطیل رسمی اعلام کردند. مقام‌های محلی اعلام کردند این تصمیم با هدف قدردانی از تلاش کارکنان دستگاه‌های اجرائی، ادامه خدمات‌رسانی به زائران و همچنین با توجه به گرمای شدید هوا اتخاذ شده است.

پیام مرجعیت نجف

در حاشیه مراسم اربعین، آیت‌الله شیخ محمد یعقوبی، مرجع تقلید شیعیان، در دیدار با جمعی از علما و مشایخ فلسطین و لبنان بر ضرورت حفظ امید، پایداری و اعتماد به وعده الهی تأکید کرد. وی با اشاره به نهضت عاشورا، مقاومت امام حسین(ع) را الگویی ماندگار برای ایستادگی در برابر فشارها دانست و با اشاره به شرایط مردم فلسطین، بر لزوم استقامت در برابر تلاش دشمن برای ایجاد یأس و ناامیدی تأکید کرد.

امنیت مرزهای عراق

خبر دیگر آن‌که فرمانده مرزبانی عراق اعلام کرد تحرکات نیروهای دولت موقت سوریه در آن سوی مرز با اطلاع و هماهنگی بغداد انجام می‌شود و در حال حاضر هیچ تهدیدی متوجه مرزهای عراق نیست. وی از ادامه تبادل اطلاعات میان دو طرف خبر داد و این در حالی است که پیش‌تر دیده‌بان حقوق بشر سوریه از استقرار نیروهای دولت موقت سوریه در منطقه مرزی البوکمال و افزایش آماده‌باش نظامی در این منطقه گزارش داده بود؛ این مرکز در این گزارش افزوده بود: «تاکنون درباره علت این آماده‌باش و این‌که آیا این اقدام با تحولات امنیتی و یا تحرکات نظامی در منطقه مرتبط است، اطلاعاتی منتشر نشده است.»

انتقادی از دولت عراق

از عراق همچنین خبر می‌رسد که فراکسیون حقوقی پارلمان عراق، روز چهارشنبه، مخالفت قاطع خود را با سفر قریب‌الوقوع علی الزیدی، نخست‌وزیر عراق، به عربستان اعلام کرد و از دولت به دلیل سکوت کامل در قبال تجاوز اخیر آمریکا و عربستان که مواضع نیروهای حشدالشعبی را هدف قرار داد، به‌شدت انتقاد کرد. مقداد الخفاجی ضمن محکوم کردن تسلیم دولت و سکوت آن در قبال حمله ناجوانمردانه‌ای که واشنگتن و ریاض علیه رزمندگان حشدالشعبی انجام دادند، افزود: «این حمله به شهادت و زخمی‌شدن شمار زیادی از نیروهای حشدالشعبی منجر شد.»