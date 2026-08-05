رویترز به نقل از مقامات اطلاعاتی اوکراین نوشته است کره شمالی در حال آماده‌سازی برای استقرار یگان موشکی در غرب روسیه برای استفاده علیه اوکراین است.

در بحبوحه تشدید جنگ در اوکراین و افزایش حملات موشکی و پهپادی متقابل روسیه و اوکراین، خبرگزاری رویترز به نقل از مقامات اطلاعاتی اوکراین گزارش داده است که کره شمالی قصد دارد یک واحد موشکی در غرب روسیه مستقر کند. به گزارش رویترز به نقل از یک مقام ارشد سازمان اطلاعات نظامی اوکراین این یگان ممکن است به ۱۲۰ فروند موشک بالستیک و شش پرتابگر مجهز شود تا در حملات علیه اوکراین مورد استفاده قرار گیرد.به ادعای این مقام اوکراینی، روسیه از اواخر سال ۲۰۲۳ تاکنون ده‌ها موشک بالستیک کره شمالی را علیه اوکراین شلیک کرده است، اما استقرار مستقیم نیروهای موشکی پیونگ‌یانگ در خاک روسیه، در صورت تحقق، نشان‌دهنده گسترش چشمگیر همکاری‌های نظامی دو کشور خواهد بود. به گزارش فارس به نقل از رویترز،‌ این مقام اطلاعاتی همچنین گفت کره شمالی به‌تازگی ۴۰ فروند موشک جدید از مدل‌های KN23 و KN24 به همراه نیروهای مرتبط را به روسیه ارسال کرده است. با این حال، نحوه استقرار این نیروها و تعداد نهائی موشک‌ها قرار است در مذاکرات سطح عالی میان مسکو و پیونگ‌یانگ در ماه آینده نهائی شود. به گفته وی، روسیه انتظار دارد این استقرار شامل ۱۲۰ موشک بالستیک و شش سامانه پرتاب باشد، هرچند هنوز مشخص نیست نیروهای کره شمالی چه نقشی در عملیات موشکی روسیه ایفا خواهند کرد. بر اساس این گزارش، روابط نظامی روسیه و کره شمالی از زمان آغاز جنگ اوکراین در سال ۲۰۲۲ به شکل محسوسی گسترش یافته است. دو کشور در سال ۲۰۲۴ نیز یک پیمان دفاع متقابل امضا کردند. مقام‌های اوکراینی می‌گویند پیونگ‌یانگ تاکنون میلیون‌ها گلوله توپخانه و حدود ۱۴ هزار نیروی نظامی برای کمک به روسیه در منطقه کورسک اعزام کرده است.

حمله سنگین به کی‌یف

خبر دیگر این که رسانه‌های اوکراینی بامداد چهارشنبه از وقوع چند انفجار مهیب در کی‌یف در نتیجه حمله موشکی روسیه خبر دادند. روزنامه انگلیسی تلگراف درباره این حمله نوشته است: ارتش روسیه در یکی از مرگبارترین حملات به پایتخت اوکراین، ۱۱۵ پهپاد و ۲۸ موشک پرسرعت (شامل ۲۴ موشک بالستیک و چهار موشک کروز) شلیک کرد که در حملات با موشک‌های بالستیک، هفت نقطه در کی‌یف هدف قرار گرفت. رئیس‌جمهور اوکراین در صفحه ایکس (توئیتر سابق) درباره این حمله نوشت: «تاکنون، گزارش شده است که ۴۴ نفر در حمله گسترده روسیه به کی‌یف و منطقه کی‌یف زخمی و ۱۷ نفر دیگر، به طرز غم‌انگیزی کشته شدند.» نیروی هوائی اوکراین اعلام کرد که این کشور در مقابل حملات شبانه روسیه به کی‌یف، نتوانست حتی یک موشک روسی را رهگیری کند. وزارت دفاع روسیه صبح دیروز با انتشار بیانیه‌ای اعلام کرد در این حملات تعدادی مراکز حمل‌ونقل، نقاط لجستیکی و تولید و توزیع قطعات پهپادهای دوربرد و میان‌برد در شهر کی‌یف، حومه پایتخت اوکراین و استان کی‌یف نابود شدند.