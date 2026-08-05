ترامپ با «تسلیم ایران» آغاز کرد «تحقیر» نصیبش شد

سرویس خارجی-

روزنامه انگلیسی تاکید می‌کند ترامپ جنگ را با «لزوم تسلیم بی‌قید و شرط ایران» آغاز کرد اما با شکست و تحقیر در مقابل ایران فهرست خواسته‌هایش به «لزوم بازگشایی تنگة هرمز» محدود شده است.

اکثریت قاطع رسانه‌ها، کارشناسان و افکار عمومی مردم آمریکا ترامپ را بازنده جنگ با ایران می‌دانند. نتایج نظرسنجی سراسری در آمریکا که توسط «مدرسه حقوق مارکت» انجام شده نشان می‌دهد که ۸۸ درصد از پاسخ‌دهندگان معتقدند آمریکا به اهداف خود در جنگ متجاوزانه علیه ایران نرسیده است. در مقابل، تنها

۱۲ درصد از شرکت‌کنندگان ادعا کرده‌اند که واشنگتن به اهدافش دست یافته است. بر اساس این گزارش، ۷۵ درصد از آمریکایی‌ها نیز گفته‌اند که از نظر آنها جنگ تحمیلی به راه انداخته شده علیه ایران ارزش هزینه‌هایی که به بار آورده را نداشته است. دلیل این اجماع گسترده و بی‌سابقه مردم، رسانه‌ها و کارشناسان کاملاً روشن است. ترامپ جنگ را با اهدافی کاملاً مشخص علیه ایران آغاز کرد؛ سرنگونی نظام جمهوری اسلامی، نابودی توان هسته‌ای، موشکی و پهپادی ایران و تصاحب 400 کیلو اورانیوم غنی شده کشور اهدافی بودند که ترامپ در پی تحقق آنها در جنگ تحمیلی کنونی بود. اما نه تنها هیچ یک از این اهداف محقق نشد بلکه ایران با بستن تنگة هرمز چنان ضربه‌ای به اقتصاد آمریکا و اقتصاد دوستان و متحدان آمریکا در منطقه و جهان زد که تاثیرات آن به این زودی‌ها جبران نخواهد شد. همین دیروز رسانه‌ها نوشته بودند از زمان شروع جنگ آمریکا علیه ایران، و افزایش بهای سوخت، سرقت بنزین و گازوییل از جایگاه‌های سوخت در انگلیس متحد نزدیک آمریکا بیشتر شده است. در خود آمریکا نیز میلیون‌ها آمریکایی به نوشته نیویورک تایمز قادر به تامین هزینه‌های روزانه زندگی خود نیستند و بسیاری مجبور هستند پلاسمای خون خود را بفروشند.

دربارة تاثیرات جهانی بسته ماندن تنگة هرمز بر اقتصاد جهانی کافی است به گزارش‌های رسمی نگاهی دوباره انداخته شود. تارنمای رسمی سازمان ملل متحد در گزارشی در همین زمینه تاکید می‌کند که بسته‌شدن تنگه هرمز زلزله‌ای در تجارت جهانی ایجاد کرده است؛ صادرات گاز طبیعی مایع‌ ۹۵ درصد و صادرات اوره ۸۳ درصد سقوط کرده است؛ صادرات دو محصول متانول و آمونیاک هم به‌ترتیب ۸۰ و ۷۵ درصد افت کرد.

به گزارش ایرنا از بخش اسپانیولی تارنمای رسمی سازمان ملل متحد، پیش‌بینی‌های نگران‌کننده درباره افزایش قیمت‌ها و بروز مشکلات در تامین و عرضه، که در آغاز جنگ آمریکا و رژیم اسرائیل علیه ایران مطرح شده بود، به‌تدریج در حال تحقق است.نخستین داده‌های تجاری مربوط به‌آوریل ۲۰۲۶ (فروردین- اردیبهشت ۱۴۰۵)، از تاثیر شدید بحران تنگه هرمز بر عرضه جهانی انرژی، کودهای شیمیایی و مواد صنعتی حکایت دارد.براساس تحلیلی از مرکز تجارت بین‌الملل(ITC)، صادرات ۱۲ محصول کلیدی از سوی اقتصادهایی که به این مسیر دریایی وابسته هستند، به ‌شدت کاهش یافته است. بازارهای واردکننده نیز، با وجود تلاش برای متنوع‌سازی منابع تامین، نتوانسته‌اند این کاهش را به‌طور کامل جبران کنند. بر اساس این گزارش در مجموع، صادرات ۱۲ محصول مورد بررسی نسبت به سال گذشته میلادی (۲۰۲۵) ۵۴ درصد کاهش یافت.با این حال، بیشترین افت مربوط به نفت خام بود که صادرات آن ۲۸ میلیون تن کاهش یافت. پس از نفت خام، فرآورده‌های پالایشی و گاز طبیعی مایع‌ بیشترین کاهش را ثبت کردند. صندوق بین‌المللی پول در پیش‌بینی‌های خود برآورد کرده است که بازگشایی تنگه هرمز ممکن است از اواسط مرداد آغاز شود، اما بازگشت کامل شرایط به حالت عادی تا مارس ۲۰۲۷ (اسفند ۱۴۰۵- فروردین ۱۴۰۶) طول خواهد کشید. با این حال، نبود اطمینان همچنان بر وضعیت حاکم است.

تسلیم و تحقیر

ترامپ که با اهداف حداکثری جنگ خود را علیه ایران شروع کرده بود این روزها تنها آرزویش باز شدن تنگة هرمز توسط ایران است اما همین آرزو هم برای او بسیار دست نیافتنی است. روزنامه انگلیسی فایننشال‌تایمز در گزارشی تحلیلی به بن‌بستی که دونالد ترامپ با جنگ علیه ایران با آن مواجه شده اشاره کرد و نوشته است رئیس‌جمهور آمریکا با گزینه‌های معدودی برای خروج از جنگی رو‌به‌روست که زمانی گفته بود به‌سرعت با تسلیم جمهوری اسلامی به پایان می‌رسد. این روزنامه نوشته است دونالد ترامپ که جنگ با ایران را با شعار «تسلیم بی‌قید و شرط» آغاز کرد، اکنون خود در موقعیت تحقیر استراتژیک گرفتار شده است. آن طور که فایننشال تایمز می‌نویسد:ترامپ و مشاورانش در پنج ماه گذشته، بیش از ده‌ها بار ادعا کرده‌اند که توافق با ایران «قریب‌الوقوع» است اما حتی اگر چنین توافقی از طریق مذاکرات بین ایران و عمان انجام بگیرد، اهدافی را که رئیس‌جمهوری آمریکا در همان ابتدای جنگ تعیین کرده بود، محقق نخواهد کرد.

به گزارش فارس طبق گزارش این رسانه انگلیسی از زمان حمله به ایران در ماه فوریه(اسفند)، خواسته‌های فوری ترامپ از فهرستی بلندبالا از امتیازات شامل برنامه هسته‌ای تهران، تولید موشک‌های بالستیک و حمایت از گروه‌های مقاومت منطقه به فقط یک مورد کوچک شده است: اینکه ایران اجازه دهد تنگه هرمز به وضعیت پیش از جنگ بازگردد. به گفته منتقدان، این به‌خودی‌خود چیزی شبیه به یک تحقیر استراتژیک است. ایران تنها پس از آنکه ترامپ جنگ را آغاز کرد از اهرم استراتژیک خود بر این تنگه هرمز بهره‌برداری کرد. حالا هر نوع توافقی می‌تواند به تهران کنترلی بر بخشی از این آبراه بدهد، بدون آنکه قدرت گرفتن عوارض از کشتی‌های عبوری را از آن سلب کند، شرایطی که همین یک سال پیش برای استراتژیست‌های آمریکایی غیرقابل تصور بود. طبق گزارش فایننشال‌تایمز، ترامپ که زمانی با وعده جلوگیری از هسته‌ای شدن ایران به این کشور حمله کرد، حالا مجبور است با ایران وارد مذاکره شود و این ایران است که هر وقت بخواهد می‌تواند تنگه هرمز را مسدود کند، چیزی که به هیچ وجه آن «تسلیم بی‌قید و شرط»

مورد نظر ترامپ نیست. بنا به گزارش این رسانه انگلیسی،‌ اما هر مسیری برای خروج از این جنگ پرهزینه، جنگی که نگرانی از کمبود نفت و افزایش تورم را برانگیخته، حالا برای ترامپ از نظر سیاسی مخاطره‌آمیز به نظر می‌رسد، به‌ویژه اینکه کمتر از سه ماه تا انتخابات میانه‌دوره کنگره باقی مانده است.

این روزنامه به پیامدهای منفی جنگ با ایران برای آمریکا اشاره کرد و نوشت که روز سه‌شنبه، به دنبال امیدها برای پایان جنگ ایران، قیمت جهانی نفت به زیر ۸۰ دلار در هر بشکه کاهش یافت. اما قیمت بنزین در آمریکا بالای ۴ دلار در هر گالن، حدود ۳۵ درصد بالاتر از سطح پیش از جنگ است و قیمت گازوئیل در دوره ترامپ اکنون از میانگین قیمت در سال‌های بایدن نیز فراتر رفته است.طبق این گزارش، ذخایر موشک‌های رهگیر آمریکا کاهش یافته و افکار عمومی و متحدان خسته شده‌اند. این شرایط ترامپ را با «گزینه‌های محدود» رو‌به‌رو کرده است.