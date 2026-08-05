تشکیل کمیته تحقیق در انگلیس برای بررسی پرونده کثیف اپستین

دولت جدید انگلیس می‌گوید قصد دارد کمیته‌ای را برای رسیدگی به پرونده‌های مقامات آلوده درپرونده «جزیره فحشا» تشکیل دهد.

پس‌لرزه‌های مربوط به جزیره فحشای اپستین در انگلیس همچنان ادامه دارد. سال گذشته زمانی که میلیون‌ها سند درباره این پرونده در آمریکا منتشر شد «رو خانا» نماینده کنگره آمریکا با اشاره به جنجال ایجاد شده در انگلیس بر سر پرونده اپستین گفته بود چنانچه مشخص شود که اعضای کاخ باکینگهام در «پرونده اپستین» دخیل باشند، شاید این پایان نظام سلطنت در این کشور باشد. در انگلیس سفیر سابق بریتانیا در آمریکا به خاطر ارتباط با اپستین از مجلس اعیان این کشور کنار گذاشته شد شاهزاده اندرو برادر شاه فعلی هم از عناوین سلطنتی و محل اقامتش محروم شده و یک خیریه که توسط «سارا فرگوسن» همسر سابق او تأسیس شده بود، پس از انتشار ایمیل‌هایی که در آنها اپستین را «برادری که همیشه آرزویش را داشتم» خوانده بود، به‌طور نامحدود تعطیل شد. در ادامه افشاگری‌ها موضوع استفاده جفری اپستین از فرودگاه‌های انگلیس برای قاچاق انسان، سونامی اتهامات علیه مقامات و نهادهای این کشور را برانگیخت. روزنامه انگلیسی گاردین در گزارشی در همین زمینه نوشته بود: پلیس انگلیس دامنه بررسی‌های خود درباره ارتباطات اپستین با این کشور را گسترش داده و برای نخستین‌بار تأیید کرده است که ادعاهای مربوط به استفاده او از ده‌ها پرواز خصوصی به فرودگاه‌های انگلیس برای قاچاق زنان را بررسی می‌کند.

گزارش‌های جدید حاکی است دولت جدید کارگری انگلیس هم در حال بررسی بازگشایی پرونده «جفری اپستین» و تشکیل یک کمیته تحقیق عمومی درباره فعالیت‌های این مجرم جنسی در خاک بریتانیا است. به گزارش فارس «الکس دیویس-جونز»، وزیر امور قربانیان در پرونده جفری اپستین مجرم بدنام جنسی، در گفت‌وگو با بی‌بی‌سی اعلام کرد که «اندی برنهام»، نخست‌وزیر انگلیس، قصد دارد با قربانیان اپستین دیدار کند و پس از آن احتمال تشکیل یک تحقیق عمومی درباره ابعاد این پرونده وجود دارد. وی گفت: «در حال بررسی این موضوع هستیم و ارزیابی می‌کنیم که چه اقداماتی امکان‌پذیر است.» به گفته وزیر امور قربانیان، در صورت تشکیل کمیته تحقیق، احتمال دارد اتهامات مطرح‌شده علیه محمد الفاید، سرمایه‌دار مصری و مالک فروشگاه ‌هارودز که از سوی صدها نفر به تجاوز و آزار جنسی متهم شده است، نیز در چارچوب این بررسی‌ها مورد رسیدگی قرار گیرد.