سایت خبری انگلیسی در گزارشی نوشت که ورود حکومت سوریه به جنگ با حزب‌الله لبنان می‌تواند روابط دوجانبه را تضعیف کند و رژیم جولانی را در مسیر سرنگونی قرار دهد.

رسانه «میدل ایست آی» در تحلیلی هشدار داد ورود حکومت احمد الشرع (جولانی) به هرگونه رویارویی نظامی با حزب‌الله لبنان، نه‌تنها امنیت و ثبات سوریه را با مخاطره مواجه می‌کند، بلکه می‌تواند زمینه تضعیف و حتی سرنگونی رژیم حاکم بر دمشق را فراهم سازد. این گزارش با اشاره به فشارهای مکرر دونالد ترامپ برای ایفای نقش سوریه در خلع سلاح حزب‌الله، تأکید می‌کند که چنین اقدامی، الشرع را در معرض اتهام همراهی با سیاست‌های واشنگتن قرار داده و به تقویت روایت گروه‌های افراطی‌تر از جمله داعش منجر خواهد شد. جنگ با حزب‌الله علاوه‌ بر آسیب‌زدن به روابط دمشق و بیروت و همکاری دو کشور در مقابله با داعش، شکاف‌های فرقه‌ای را نیز تشدید کرده و در نهایت تهدیدی جدی برای بقای دولتِ خودخوانده سوریه خواهد بود.