منابع صهیونیستی از هلاکت دو صهیونیست و زخمی شدن شماری از نظامیان اسرائیلی درتله حزب‌الله در جنوب لبنان خبر دادند.

مهر دیروز به نقل از المیادین نوشت، رسانه‌های رژیم آپارتاید اسرائیل از کشته شدن دست‌کم 2 نظامی صهیونیست و زخمی شدن شماری دیگر از نظامیان این رژیم در تله مقاومت در جنوب لبنان خبر دادند. رسانه‌های عبری‌زبان اعلام کردند که پس از انفجار یک مین در منطقه مجدل زون در جنوب لبنان، بالگردها وارد میدان شده و تلفات را به بیمارستان‌های رژیم منتقل کردند. این منابع صهیونیستی – تا زمان تنظیم این خبر جزئیات – بیشتری مخابره نکردند. خبر دیگر آن‌که شبکه قطری الجزیره مدعی شد که هیئت صهیونیست برای نخستین بار در مذاکرات عادی‌سازی با لبنان، از شرط خود مبنی بر اولویت «خلع سلاح حزب‌الله» پیش از بحث درباره مرزها عقب‌نشینی کرده است. همزمان، نماینده پارلمان لبنان گفته است: «دشمن اسرائیلی به هیچ توافق یا تفاهمی احترام نمی‌گذارد، به آتش‌بس هم پایبند نیست.»