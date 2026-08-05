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کد خبر: ۳۳۵۴۹۷
تاریخ انتشار : ۱۴ مرداد ۱۴۰۵ - ۲۰:۵۳
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جهان

50 میلیون انسان دیگر در معرض گرسنگی

سازمان ملل در گزارشی پدیده ال‌نینو در سال جاری را جدی اعلام کرد و هشدار داد 50 میلیون انسان در معرض گرسنگی و مرگ قرار دارند.
به گزارش خبرگزاری ایرنا، سازمان ملل متحد پیش‌بینی کرد که پیامدهای پدیده آب و هوائی ال‌نینو در سال‌جاری میلادی می‌تواند تا سال آینده، ۵۰ میلیون نفر دیگر علاوه‌بر ۲۲۵ میلیونی کنونی را با خطر گرسنگی و قحطی حاد رو‌به‌رو کند. این جمعیت اعلامی علاوه‌بر صدها میلیون نفری است که در حال حاضر به دلیل خشکسالی‌های متمادی در کشورهای آفریقایی و فشار ناشی از جنگ علیه ایران با گرسنگی دست و پنجه نرم می‌کنند. 

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