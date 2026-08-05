کد خبر: ۳۳۵۴۹۶
تاریخ انتشار : ۱۴ مرداد ۱۴۰۵ - ۲۰:۵۳
تایلند
مرگ فوتبالیست در زمین بازی
یک فوتبالیست تایلندی در جریان مسابقه بر اثر اصابت صاعقه جان باخت و ۱۲ بازیکن دیگر نیز مصدوم شدند.
به گزارش خبرگزاری ایسنا، به گفته پلیس، «سوفوان آوای» ۲۴ ساله روز سهشنبه پس از اصابت صاعقه به زمین ورزشگاه «سانتیفاپ» واقع در جنوب تایلند، دچار جراحات وخیمی شد. وی به رغم تلاشهای تیم فوریتهای پزشکی برای نجات جانش، بر اثر شدت جراحات وارده جان باخت. تصاویری که در شبکههای اجتماعی منتشر شد، لحظه برخورد ناگهانی صاعقه در نزدیکی چند بازیکن در زمین و به دنبال آن، صدای انفجاری مهیب را نشان میداد. پلیس اعلام کرد که ۱۲ بازیکن دیگر نیز دچار مصدومیت و به بیمارستان منتقل شدهاند.