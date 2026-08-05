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کد خبر: ۳۳۵۴۹۵
تاریخ انتشار : ۱۴ مرداد ۱۴۰۵ - ۲۰:۵۳
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ترکیه

تهدید روباه پیر برای کشاورزان

اخبار درز کرده نشان می‌دهد کشاورزان ترکیه، بار مشکل زباله‌های پلاستیکی بریتانیا را به دوش می‌کشند.
به گزارش خبرگزاری صدا و سیما، روزنامه گاردین نوشت: بریتانیا سال گذشته ۱۳۹ هزار تن زباله به ترکیه صادر کرد و خرده‌مالکان و مناطق فقیرنشین آدانا را مجبور به مقابله با زباله‌ها، میکروپلاستیک‌ها و دود سمی کرد. زباله‌های پلاستیکی به نیزار‌های یک آبراه چند متر دورتر از جایی که آیهان (نام مستعار)، کشاورزی در آدانا، جنوب ترکیه، در حال برداشت بادمجان است، چسبیده‌اند. او با اشاره به منطقه بازیافت پلاستیک در بالادست و همچنین یک کارخانه نساجی در نزدیکی که گمان می‌کند آب را اسیدی می‌کند، می‌گوید: ما از همه طرف این جا آلودگی دریافت می‌کنیم. پلاستیک‌ها در همه جا، کنار آبند و بخار‌ها از این طرف می‌آیند.

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