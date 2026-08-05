صاعقه جان 14 نفر را گرفت

بر اثر اصابت صاعقه در ایالت جارکند واقع در شرق هند، دست‌کم ۱۴ نفر جان باختند و هشت تن دیگر مجروح شدند.

به گزارش خبرگزاری ایسنا، بر اثر اصابت صاعقه در ایالت جارکند واقع در شرق هند، دست‌کم ۱۴ نفر جان باختند و هشت تن دیگر مجروح شدند. بارش‌های شدید و طوفان‌ همراه با رعد و برق، بعدازظهر روز سه‌شنبه این ایالت را تحت تاثیر قرار داد. سازمان هواشناسی هند تا شنبه، بارش‌های گسترده‌ای را پیش‌بینی کرده است. هر ساله با آغاز فصل باران‌های موسمی (مانسون)، صدها نفر در هند بر اثر اصابت صاعقه جان خود را از دست می‌دهند.