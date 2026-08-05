دادگاه شرکت «تات موتور» با 2979 شاکی برگزار شد

دادگاه پرونده کثیرالشاکی شرکت خودرویی «تات موتور تاک» با عناوین کلاهبرداری، اخلال در نظام اقتصادی و پولشویی برگزار شد.

به گزارش خبرگزاری میزان، دادگاه رسیدگی به پرونده کثیرالشاکی شرکت خودرویی تات موتور تاک، با حضور قاضی اکبری رئیس شعبه ۱۰۱ دادگاه کیفری دو شهرستان تاکستان، نماینده دادستان، متهمان و وکلای آنان و همچنین جمعی از شکات، برگزار شد.

در ابتدای جلسه نماینده دادستان عمومی و انقلاب شهرستان تاکستان به قرائت کیفرخواست پرداخت و اظهار داشت: این پرونده دارای ۲۹۷۹ نفر شاکی و ۹ متهم حقیقی و حقوقی است و ارزش ریالی موضوع شکایت، بالغ بر یک‌هزار و ۴۹۸ میلیارد و ۵۵۶ میلیون تومان برآورد شده است. فعالیت شرکت مزبور از سال ۱۳۹۹ در قالب پیش‌فروش و پیش‌ثبت‌نام خودرو با وعده تحویل خودرو با قیمتی پایین‌تر از نرخ کارخانه آغاز شده بود؛ حال آنکه مجوز صادره برای این شرکت صرفاً در چارچوب بنگاه‌داری، خرید و فروش نقدی خودرو و حق‌العمل‌کاری بوده و اساساً اجازه پیش‌فروش نداشته است.

سعید محمدی با اشاره به ابعاد گسترده پرونده افزود: این شرکت برخلاف مفاد مجوز قانونی خود، با وعده تحویل خودروی ارزان‌قیمت، وجوه کلانی از شهروندان سراسر کشور دریافت نموده است. فعالیت چنین شرکت‌هایی از یک‌سو موجب ایجاد تورم در بازار خودرو و مسکن، پولشویی، ربا و در نهایت اخلال در نظام اقتصادی کشور گردیده و از سوی دیگر، به دلیل ماهیت غیرقانونی و صوری بودن معاملات، به رکود فضای کسب‌وکار و افزایش بیکاری در شهرستان و استان دامن زده است. وی در تشریح مکانیسم عمل متهمان ادامه داد: رفتار مدیران این شرکت مصداق کامل کلاهبرداری پانزی بوده است؛ بدین معنا که با دریافت سرمایه از سرمایه‌گذاران جدید، سود سرمایه‌گذاران قدیمی را پرداخت می‌کردند و سرمایه‌گذاران از بیش از ۱۲ استان کشور در این طرح سرمایه‌گذاری کرده‌اند که گستردگی و سازمان‌یافتگی این شبکه سودجویانه را نشان می‌دهد.

محمدی با تأکید بر اینکه دادستانی به‌عنوان حافظ حقوق عامه، به‌صورت شبانه‌روزی برای تکمیل تحقیقات، ردیابی حساب‌های بانکی و شناسایی اموال منقول و غیرمنقول متهمان تلاش کرده است، خاطرنشان کرد: راه بازگشت برای متهمان تنها همکاری صادقانه با دستگاه قضائی است و هرگونه پنهان‌کاری، کتمان اموال یا بازی حقوقی، به‌جای گشودن گره از مشکلات، به برخورد قاطع‌تر قانون منجر خواهد شد. بر اساس کیفرخواست صادره، برای پنج نفر از متهمان حقیقی و شخصیت حقوقی شرکت تات موتور تاک، اتهام «مشارکت در اخلال در نظام اقتصادی به‌صورت عمده از طریق وصول وجوه کلان» و برای دو متهم دیگر اتهام «پولشویی از طریق تحصیل و استفاده از عواید حاصل از بزه» عنوان شده است. در ادامه جلسه، قاضی اکبری نسبت به تفهیم اتهام هریک از متهمان اقدام کرد و متهمان به همراه وکلای مدافع خود در جایگاه حاضر شده و به بیان دفاعیات خود پرداختند.

قاضی اکبری در پایان جلسه رسیدگی گفت: این پرونده در مجموع چهار هزار و 500 نفر مال‌باخته داشته که از این تعداد دو هزار و ۹۷۹ نفر طرح شکایت کرده‌اند و کیفرخواست نیز در قالب همین تعداد صادر شده است. پس از قرائت کیفرخواست توسط نماینده دادستان، تفهیم اتهام از سوی دادگاه صورت گرفت و متهمان، وکلای آنان، نماینده شکات و تعدادی از وکلای شکات به بیان دفاعیات خود پرداختند. وی درخصوص زمان صدور رأی نیز افزود: به‌زودی و در مهلت قانونی، رأی پرونده صادر خواهد شد.