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کد خبر: ۳۳۵۴۹۲
تاریخ انتشار : ۱۴ مرداد ۱۴۰۵ - ۲۰:۵۳
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شهادت پلیس اهل سنت بلوچ در ایرانشهر

یکی از کارکنان بلوچ و اهل سنت پلیس که در جریان حمله و تیراندازی چند روز پیش به خودرو پلیس در ایرانشهر مجروح شده بود بر اثر شدت جراحات وارده به شهادت رسید.
به گزارش خبرگزاری فارس، مرکز اطلاع‌رسانی پلیس سیستان و بلوچستان اعلام کرد: چندی پیش افرادِ مسلح در ایرانشهر به یک دستگاه خودروی پلیس تیراندازی کردند که در جریان این اقدام تروریستی یکی از کارکنان بلوچ و اهل سنت پلیس به نام «نورالله ناروئی» که برای گزینش و استخدام جوانان اهل سنت استان سیستان و بلوچستان در حال فعالیت بود؛ مجروح شد. این نیروی پلیس بلافاصله به یکی از مراکز درمانی استان منتقل شد اما متأسفانه بر اثر شدت جراحات وارده به شهادت رسید. اقدامات پلیس برای شناسایی و مجازات عاملان این جنایت ادامه دارد.

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