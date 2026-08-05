فعالیت اقتصادی مرزنشینان باید قانونی و متناسب با کرامتشان باشد
فرمانده مرزبانی فراجا گفت: باید زمینهای فراهم شود که فعالیتهای اقتصادی مرزنشینان در چارچوب قانون و با حفظ کرامت آنان انجام شود.
به گزارش خبرگزاری پلیس، سردار علیاکبر جاویدان اظهار داشت: مرزبانی جمهوری اسلامی ایران وظیفه دفاع از مرزهایی را بر عهده دارد که نماد عزت، شرافت و امنیت کشور هستند و کارکنان این مجموعه با افتخار در این مسیر خدمت میکنند.
جاویدان با اشاره به عملکرد مرزبانی در طول جنگ اخیر، افزود: در طول این دوره، هیچیک از یگانهای مرزی تعطیل نشدند و با وجود تهدیدها و اقدامات دشمن، مرزها با اقتدار حفظ شد و مبادلات و ترددهای مرزی نیز ادامه پیدا کرد.
وی با تأکید بر نقش مرزنشینان در تأمین امنیت کشور گفت: مردم ساکن مناطق مرزی خود از مهمترین عوامل حفظ امنیت هستند و حمایت و همراهی آنان همواره پشتوانهای ارزشمند برای مرزبانی بوده است.
فرمانده مرزبانی فراجا با اشاره به موضوع تجارت مرزی و فعالیتهای مرتبط با کولبری ادامه داد: مرز باید حرمت داشته باشد، چراکه هرگونه خدشه به امنیت مرزها میتواند امنیت داخل کشور را نیز تحت تأثیر قرار دهد. باید زمینهای فراهم شود که فعالیتهای اقتصادی مرزنشینان در چارچوب قانون و با حفظ کرامت آنان انجام شود.
جاویدان با اشاره به ظرفیت قانون تجارت مرزی، بیان داشت: این قانون میتواند زمینه ساماندهی فعالیتهای اقتصادی مرزنشینان را فراهم کند و لازم است استانها از ظرفیتهای پیشبینیشده در آن بهدرستی استفاده کنند.
وی خاطرنشان کرد: اگر بستر فعالیت اقتصادی قانونی برای مرزنشینان فراهم شود، مرزبانی و نیروهای انتظامی با تمام توان در کنار مردم خواهند بود و اجازه نخواهند داد افراد سودجو از مرز و معیشت مردم سوءاستفاده کنند.