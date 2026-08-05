آمادگی خراسان رضوی برای اسکان روزانه تا ۲ میلیون زائر در دهه پایانی ماه صفر

مدیرکل هماهنگی امور رفاهی زائران استانداری خراسان رضوی اعلام کرد همزمان با دهه پایانی ماه صفر، تمهیدات گسترده‌ای برای خدمت رسانی به زائران اندیشیده است.

حجت‌الله شریعتمداری در گفت‌وگو با ایسنا، با اشاره به آمادگی کامل استان به‌ویژه مشهد مقدس برای میزبانی از زائران و عزاداران دهه پایانی ماه صفر، اظهار داشت: ناوگان حمل‌ونقل جاده‌ای با ظرفیت بیش از هزار و 800 دستگاه اتوبوس تقویت شده و پروازهای روزانه تا ظرفیت ۲۸۰ پرواز افزایش یافته است. همچنین ظرفیت حمل‌ونقل ریلی با افزودن ۵۶ رام قطار به ۸۰ رام قطار شرایط عادی، به مجموع ۱۳۶ رام رسیده و امکان جابه‌جایی مسافر تا ۶۴ هزار نفر در روز فراهم شده است.

شریعتمداری با اشاره به ایمن‌سازی جاده‌های منتهی به مشهد و رفع نقاط حادثه‌خیز، ادامه داد: بیش از هزار و 800 موکب و ایستگاه خدمت‌رسان در مسیر جاده‌ها و معابر شهری مستقر می‌شوند و بیش از ۵۰ پایگاه ثابت و ایستگاه موقت امداد و نجات جاده‌ای در حالت آماده‌باش قرار دارند. وی افزود: ۳۴ فرمانداری، ۸۳ بخشداری و ۹۶ شهرداری استان برای ارائه خدمات به زائران، به‌ویژه در مسیرهای منتهی به مشهد، آماده‌باش کامل دارند و تمهیدات ترافیکی توسط پلیس راه و راهنمایی و رانندگی برای برگزاری مراسم و برنامه‌ها اتخاذ شده است.

مدیرکل هماهنگی امور رفاهی زائران استانداری خراسان رضوی درباره ظرفیت اسکان زائرین هم گفت: بیش از یک میلیون و ۲۰۰ هزار ظرفیت اسکان اعم از رسمی، موقت و اضطراری برای اقامت زائران پیش‌بینی شده و امکان افزایش تا ۲ میلیون ظرفیت اقامت روزانه نیز وجود دارد. شریعتمداری ادامه داد: ۱۰ هزار تن ارزاق عمومی برای تأمین نیاز زائران، هیئت‌های مذهبی، کاروان‌های پیاده و مواکب خدمت‌رسان توزیع می‌شود و ۶ غرفه عرضه مستقیم ارزاق عمومی در بافت پیرامونی حرم مطهر و بیش از ۱۰ نانوایی سیار در مناطق شهری توسط شهرداری و مواکب خدمت‌رسان فعال خواهند شد.

وی بیان داشت: ناوگان اتوبوسرانی در خطوط منتهی به حرم مطهر تا ۲۵۰ دستگاه تقویت شده و سه هزار و 990 چشمه سرویس بهداشتی در سطح شهر با امکان افزایش ۴۰۰ چشمه سرویس بهداشتی سیار، ۲۵ هزار و ۲۹۰ فضای پارکینگ در سطح شهر و بیش از هشت هزار و 600 فضای پارکینگ دائمی در هسته مرکزی مشهد برای زائران پیش‌بینی شده است. سخنگوی ستاد اربعین و دهه پایانی ماه صفر خراسان رضوی با اشاره به میزبانی از بیش از سه هزار هیئت و دسته عزاداری از سراسر کشور، گفت: ۲۰ پویش مردمی خدمت به زائران در حوزه‌های مختلف حمایت و تقویت شده و برنامه‌ریزی برای خدمت‌رسانی به زائران پیاده در هشت مسیر پیاده‌روی به مشهد مقدس انجام شده است.

وی با بیان اینکه اطلاع‌رسانی و راهنمایی زائران از طریق سامانه تلفنی ۳۷۰۴۵ انجام می‌شود، افزود: تمهیدات لازم در مرز دوغارون برای میزبانی و ارائه خدمات به زائران افغانستانی اتخاذ و کمیته زائران خارجی با احصای شبکه مسائل و برنامه‌ریزی برای حل آن‌ها، فعال شده است.