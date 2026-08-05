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کد خبر: ۳۳۵۴۸۹
تاریخ انتشار : ۱۴ مرداد ۱۴۰۵ - ۲۰:۵۳
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تمدید مهلت بهره‌مندی از معافیت مشمولان دارای 3 فرزند و بیشتر تا پایان ۱۴۰۷

رئیس سازمان وظیفه عمومی فراجا گفت: مشمولان واجد شرایط دارای سه فرزند و بیشتر می‌توانند درخواست معافیت خود را از طریق دفاتر خدمات الکترونیک پلیس +۱۰ ثبت کنند.
به گزارش خبرگزاری پلیس، سردار رحمان علیدوست از تمدید مهلت بهره‌مندی از تسهیلات معافیت مشمولان دارای سه فرزند و بیشتر تا پایان سال ۱۴۰۷ خبر داد و اظهار داشت: مشمولان واجد شرایط می‌توانند درخواست خود را از طریق دفاتر خدمات الکترونیک پلیس +۱۰ ثبت کنند.
علیدوست افزود: ابلاغ ستاد کل نیروهای مسلح، آخرین مهلت بررسی وضعیت سه فرزندی و بیشتر تا پایان سال ۱۴۰۴ بوده که بر اساس درخواست سازمان و بخش اصلی مشمولان واجد شرایط نیروهای مسلح، مهلت بهره‌مندی از این تسهیلات تا پایان سال ۱۴۰۷ تمدید شده است. وی ادامه داد: بر این اساس، تمامی مشمولان حداقل ۴۰ ساله دارای سه فرزند، اعم از مشمولان غایب و غیرغایب، و همچنین مشمولان دارای چهار فرزند و بیشتر بدون محدودیت سنی، می‌توانند از این تسهیلات استفاده کنند. رئیس سازمان وظیفه عمومی گفت: این افراد می‌توانند درخواست‌های خود را از طریق دفاتر خدمات الکترونیک پلیس +۱۰ ثبت کنند تا توسط همکاران ما در سراسر کشور درخواست‌های آنان رسیدگی شود. علیدوست خاطرنشان کرد: بر اساس آخرین آمار اخذ شده از سامانه وظیفه عمومی، تاکنون بیش از 
۱۹۰ هزار نفر موفق به ثبت درخواست‌های خود شده‌اند.

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