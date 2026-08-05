امتحانات نهائی معوق 4 استان جنوبی 17 و 20 مرداد برگزار میشود
آموزش و پرورش زمان برگزاری امتحانات نهائی معوق چهار استان جنوبی و شرایط حضور غایبان موجه را اعلام کرد.
ستاد عالی آزمونهای وزارت آموزش و پرورش درباره برگزاری امتحانات نهائی معوق در چهار استان جنوبی کشور (در دو درس تخصصی پایه دوازدهم هر رشته تحصیلی) و غایبین موجه امتحانات دروس مذکور در مرحله کشوری، اطلاعیهای صادر کرد.
به گزارش وزارت آموزش و پرورش، در متن این اطلاعیه آمده است: بر اساس تصمیم ستاد عالی آزمونهای وزارت آموزش و پرورش و با توجه به برگزاری امتحانات نهائی معوق در چهار استان جنوبی کشور (در دو درس تخصصی پایه دوازدهم هر رشته تحصیلی)؛ به غایبین موجه امتحانات دروس مذکور در مرحله کشوری اجازه داده میشود در صورت تمایل از این فرصت استفاده نموده و در امتحاناتی که مطابق برنامه ابلاغی به این چهار استان در روزهای شنبه 17 و سهشنبه 20 مردادماه 1405 برگزار میشود، شرکت کنند.
داوطلبان مشمول این اطلاعیه، میتوانند برای دریافت کارت ورود به جلسه امتحانات، حداکثر تا ساعت 20 روز پنجشنبه مورخ 15 مرداد 1405 به سامانه my.medu.ir یا واحدهای سنجش و ارزشیابی شهرستانها، مناطق و نواحی آموزش و پرورش محل تحصیل خود مراجعه کنند.