پرونده کلاهبرداری 4 همتی شرکت مهاجرتی با 300 شاکی در مسیر تحقیقات

دادستان تهران گفت: پرونده یک شرکت مهاجرتی با بیش از 300 شاکی هم اکنون در مسیر تحقیقات مقدماتی قرار دارد.

به گزارش خبرگزاری میزان، علی صالحی با اشاره به اینکه تعداد شکات پرونده کلاهبرداری یک شرکت مهاجرتی تاکنون ۳۰۰ نفر و در حال افزایش است، اظهار داشت: میزان وجوه کلاهبرداری، حدود چهار هزار میلیارد تومان است و پرونده در مرحله تحقیقات بوده و تلاش بر تسریع در انجام تحقیقات در دستور کار این دادستانی است. صالحی افزود: متهمان پرونده با تأسیس یک شرکت سهامی خاص و اخذ مجوز‌های گوناگون از مراجع رسمی و دولتی برای شرکت‌های متعدد با عناوین مؤسسه حقوقی، دفتر مشاوره شغلی و کاریابی خارجی، به‌طور مستقیم و یا توسط اشخاص زیر مجموعه اقدام به کلاهبرداری، قاچاق ارز، نگهداری ارز قاچاق، فرار مالیاتی کرده‌اند.

وی ادامه داد: شیوه فعالیت‌های مجرمانه متهمان به این صورت بوده که با تبلیغات گسترده و مانور‌های متقلبانه اقدام به جلب اعتماد متقاضیان مهاجرت کرده و سپس با انعقاد قرارداد‌هایی با موضوع دریافت اقامت دائم کشور‌های خارجی و تسهیل مقدمات مورد نیاز آن ازجمله تهیه مدرک زبان، وجوهی را به صورت دلاری از متقاضیان دریافت کرده و در ادامه از انجام تعهدات خود شانه خالی کرده‌اند.

دادستان تهران با تأکید بر ضرورت افزایش آگاهی‌های حقوقی و قضائی مردم و لزوم هوشیاری در مقابل کلاهبرداران عنوان کرد: پرونده در مرحله تحقیقات قضائی است.