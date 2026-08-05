گروه‌های جهادی با همکاری شهرداری تهران، بازسازی چهار هزار واحد مسکونی آسیب‌دیده از جنگ تحمیلی سوم را به پایان رساندند.

به گزارش خبرگزاری فارس، بیش از ۴۰ هزار ساختمان در جنگ تحمیلی سوم آسیب دید. محسن کشاورز، دبیر قرارگاه مردمی خدمات شهری شهرداری تهران می‌گوید که چهار هزار واحد مسکونی توسط گروه‌های جهادی بازسازی شد. شهرداری تهران همزمان با جنگ تحمیلی سوم

(اسفند سال گذشته)، بازسازی خانه‌های آسیب‌دیده از جنگ را با کمک گروه‌های جهادی آغاز کرد. حدود ۱۰ کارگاه قالیشویی راه‌اندازی شد. علاوه ‌بر آن، کارگاه‌های چوب برای ساخت در و کارگاه‌های تولید و اجرای پنجره‌های PVC نیز فعال شدند تا بخشی از نیازهای بازسازی واحدهای آسیب‌دیده را تأمین کنند. همچنین واحدهای مسکونی آسیب‌دیده که نیازمند گچ‌کاری، رنگ‌کاری و تیغه‌چینی جزئی هستند، تحت پوشش این خدمات قرار می‌گیرند.