# پرسه ـ در ـ فضای ـ مجـازی

یا لثارات الحسین

عباس حیدری: «‏میان پرچم‌های امسال اربعین ‌پرچم سرخ «یالثارات الحسین» که در روز تشییع رهبر شهیدمان و به نشانه خونخواهی او در دست مردم عزادار بود در مسیر مشایه نیز به کرات دیده می‌شد. ما خونخواه خون‌های به ظلم ریخته شده‌ایم، از عاشورای سال ۶۱ تا ۹ اسفند ۱۴۰۴».

مثل جدت حسین‌(ع)

امیرحسین حدادیان با انتشار این تصویر از یک تابلو بر سردر یک موکب عراقی نوشت: «مثل جدت حسین، تبدیل به «معنا» شدی، و معانی هرگز نمی‌میرند».

امید مستضعفان

کاربری با انتشار این تصویر از یک بانوی عراقی با تصویر رهبر انقلاب نوشت: «امید مستضعفان عالم (دیده شده در کوچه پس کوچه‌های کربلا).

حاکمیت مقتدرانه

علیرضا تقوی نیا: «برای اولین بار در تاریخ، به برکت قدرتی که جمهوری اسلامی برای ایران به ارمغان آورد، حاکمیت کشورمان بر تنگه هرمز و گرفتن عوارض از آن قانونی شده و به رسمیت شناخته می‌شود. آمریکا در ۲۰ روز نبرد بی‌امان تلاش کرد مانع از این مهم شود، اما ندسا (نیروی دریایی سپاه پاسداران) ایستاد و دشمن را وادار به تسلیم کرد.»

شرط عبور مقتدرانه

سیدنظام الدین موسوی: «ما هم معتقدیم اگر ایران از این مرحله عبور کند، موقعیتی خواهد یافت که در ۴۰۰ سال اخیر بی‌نظیر است. اما آن «موقعیت» به مدل «عبور» بستگی دارد. عبور با اقتدار از این مرحله با عبور تسلیم‌طلبانه تفاوت دارد. شرط عبور مقتدرانه هم تحقق شرایط رهبر انقلاب است: طی این مرحله بی‌همرهی خضر مکن!»

در چنگ خنجر یمنی

این روزها آل‌سعود دیگر اجازه ندارد از طریف تنگه باب‌المندب، اقدام به صادرات کند. یمنی‌ها در پاسخ به حملات آل‌سعود، مانع عبور کشتی‌های آنها می‌شوند. کمال شرف با این طرح، این اقدام را به تصویر کشید.

آمریکا هیچ غلطی نمی‌تواند بکند

کاربری نوشت: «ترامپ در عمل ثابت کرد که آمریکا هیچ غلطی نمی‌تواند بکند.»

ببر کاغذی!

مایکل کریگر، تحلیلگر مستقل آمریکایی در حوزه اقتصاد کلان، ژئوپلیتیک و مسائل سیاسی: «این جنگ فاجعه‌بار با ایران به من ثابت کرد که آمریکا واقعا یک ببر کاغذی‌ست؛ آن هم به معنای واقعی کلمه! از نظر نظامی آن‌قدر که دنیا تصور می‌کرد قدرتمند و تأثیرگذار نیست و اگر جایگاه دلار به‌عنوان ارز ذخیره جهانی و توانایی دستکاری بازارهای مالی از طریق ابزارهای مالی و پولی از طریق کاغذ را نداشت، امپراتوری جهانی‌اش تا الان نابود شده بود. وقتی دستکاری‌ها دیگر کارساز نباشند، آن وقت خواهید ‌فهمید که واقعا کار این امپراتوری تمام شده. اما تا آن زمان، از تماشای این سیرک لذت ببرید.»

شمرهای زمانه

کاربری با انتشار این تصاویر از مقابل یک موکب در شهرری نوشت: «اصرار زائران راهپیمایی اربعین حسینی برای لگدمال کردن پرچم‌های آمریکا و رژیم کودک‌کش صهیونی و تصاویر ترامپ و نتانیاهو در مسیر راهپیمایی، یک بار دیگر یادآور آن سخن حکیمانه استاد شهید مرتضی مطهری است که می‌فرمود: «شمر زمانه‌ات را بشناس»، و این مردم بصیر و تربیت‌یافتگان مکتب خمینی کبیر و خامنه‌ای شهید، در عمل نشان داده‌اند که در جبهه حسین(ع) تا همیشه پای دفاع از مظلوم و مقاومت در برابر ظالمان و مستکبران ایستاده‌اند.»