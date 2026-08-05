دبیر جدید فدراسیون کشتی معرفی شد

فدراسیون کشتی در حکمی سعید یوسفی را به ‌عنوان سرپرست دبیری منصوب کرد.

طی حکمی از سوی علیرضا دبیر، رئیس فدراسیون کشتی، سعید یوسفی به‌عنوان سرپرست دبیری فدراسیون کشتی منصوب شد. با توجه به انتصاب ابراهیم مهربان به‌عنوان سرپرست اداره‌کل ورزش و جوانان استان گیلان، علیرضا دبیر رئیس فدراسیون در حکمی، سعید یوسفی را به سمت سرپرست دبیری منصوب کرد. یوسفی پیش از این به مدت 7 سال، مسئولیت ریاست روابط بین‌الملل فدراسیون کشتی را برعهده داشت. همچنین، فدراسیون کشتی ضمن قدردانی و تشکر از زحمات و تلاش‌های چندساله ابراهیم مهربان در دوران تصدی مسئولیت دبیر فدراسیون، برای وی در سمت جدید، آرزوی موفقیت و سربلندی کرده است.