آخرین وضعیت تراکتور برای اولین حضور در لیگ برتر کشتی

تیم تراکتور که برای اولین بار قصد حضور در لیگ برتر کشتی آزاد را دارد، اولین جلسه‌اش را با سرمربی سابق تیم ملی کشتی آزاد برگزار کرد.

سازمان لیگ برتر کشتی بنا دارد لیگ ۱۴۰۵ را باتوجه به ترافیک مسابقه در دو ماه مهر و آبان؛ از شهریور ماه استارت بزند. این‌طور که پیداست لیگ امسال چند تیم تازه‌وارد دارد که یکی از آنها، تراکتور است. تبریزی‎‌ها که یکی از تیم‌های پرتماشاگر لیگ برتر فوتبال هستند، امسال قصد دارند در لیگ برتر کشتی آزاد تیم‌داری کنند.

درحالی‌که به نظر فرید دژم‌خو، مربی آذربایجانی تیم ملی کشتی آزاد قطعا یکی از اعضای کادرفنی این تیم خواهد بود، طی روز‌های گذشته اولین جلسه باشگاه تراکتور با محسن کاوه برگزار شد. هنوز قراردادی بین طرفین منعقد نشده و بودجه قطعی باشگاه برای اولین سال حضورش در لیگ برتر تعیین نشده است.

تا اینجای کار دو تیم بانک شهر و استقلال استارت خود را برای یارگیری زده‌اند و باید دید آیا تراکتور هم مثل این دو تیم با بودجه‌ای مناسب برای رقابت در سطح بالا و کورس قهرمانی، وارد لیگ امسال خواهد شد و یا اینکه در سال اول تیم‌داری صرفا به دنبال حضور در مسابقات است.