در آستانه اعزام کاروان ورزشی کشورمان به بیستمین دوره بازی‌های آسیایی ناگویا «تسوکادا تاماکی» سفیر ژاپن با حضور در محل کمیته با محمود خسروی وفا رئیس کمیته ملی المپیک دیدار کرد.

در این دیدار محمود خسروی‌وفا ضمن خیرمقدم به سفیر ژاپن به وقایع اخیر اشاره کرد و گفت: متأسفانه در این مدت علاوه ‌بر از دست دادن رهبر عزیز و گرامیمان شاهد فقدان دانشمندان، فرماندهان، دانش‌آموزان و همچنین ورزشکاران و آسیب به میادین ورزشی و مردم بودیم که بیشترین تأثیر را از این حوادث پذیرفتند که به نوعی شما نیز تجربیات تلخ‌تری در هیروشیما داشتید و همین زخم مشترک همگرایی خوبی ایجاد کرده و همدیگر را می‌توانیم درک کنیم و این حوادث خللی در اراده و انگیزه مسئولین و مردم و ورزشکاران ما ایجاد نکرد.

رئیس کمیته ملی المپیک ادامه داد: بازی‌های آسیایی ناگویا به دلیل نداشتن دهکده واحد برای ورزشکاران و پراکندگی جغرافیایی محل اسکان اتفاق نوینی است و از طرفی برای اعزام کاروان به ناگویا در زمینه ارزی، آی‌دی کارت ورزشکاران و چگونگی اعزام در صورت ایجاد شرایط خاص قطعا نیاز به حمایت و همکاری همه‌جانبه سفارت ژاپن و کمیته برگزاری بازی‌ها داریم.

در ادامه «تسوکادا تاماکی» سفیر ژاپن تأسف عمیق خود را از وقایع اخیر و توقف برخی رویدادهای ورزشی اعلام کرد و گفت: البته در جام جهانی فوتبال تیم ملی ایران خوش درخشید که جا دارد به شما تبریک بگویم و تیم ملی ژاپن هم نتیجه خوبی گرفت و این نشان می‌دهد قدرت ورزش از سیاست فراتر است. وی افزود: ما برای برگزاری بازی‌های آسیایی آماده‌ایم و در جریان هستم که بیش از ۳۰۰ ورزشکاربه ناگویا اعزام می‌کنید که یکی از پرجمعیت‌ترین کاروان‌های اعزامی است. موارد مطرح شده از سوی شما منطقی است و دغدغه‌های شما را درک می‌کنیم و ضمن انتقال آن به کمیته برگزاری بازی‌ها راهکارهای لازم در این زمینه اندیشیده خواهد شد و نگرانی از این بابت نداشته باشید.