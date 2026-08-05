افزایش سهمیه تنیس روی میز در بازیهای آسیایی ناگویا
تیم ملی تنیس روی میز ایران با ۷ نماینده در بازیهای آسیایی ناگویا حضور خواهد داشت.
با مساعدت و موافقت احمد دنیامالی وزیر ورزش و جوانان، سهمیه تیم ملی تنیس روی میز ایران در بازیهای آسیایی ناگویا افزایش پیدا کرد. بر این اساس تیم ملی کشورمان در بخش مردان با حضور نوشاد و نیما عالمیان، بنیامین فرجی، آرین غفاری و محمدحسن حبیبی و در بخش بانوان با حضور مهشید اشتری و ستایش ایلوخانی در بازیهای آسیایی شرکت خواهد کرد. نوشاد عالمیان و بنیامین فرجی در بخش انفرادی مردان و مهشید اشتری و ستایش ایلوخانی بخش انفرادی بانوان به مصاف حریفان میروند.
در بخش تیمی مردان نوشاد عالمیان، بنیامین فرجی، آرین غفاری و محمدحسن حبیبی نمایندگان کشورمان هستند و در بخش دوبل مردان، دو تیم نوشاد و نیما عالمیان؛ بنیامین فرجی و آرین غفاری با حریفان دیدار میکنند. برای نخستین بار تیم میکس دوبل ایران در بازیهای آسیایی حضور خواهد داشت و دو تیم آرین غفاری و مهشید اشتری؛ بنیامین فرجی و ستایش ایلوخانی با رقبا مسابقه میدهند. همچنین در بخش دوبل زنان مهشید اشتری و ستایش ایلوخانی به مصاف همتایان خود میروند. ضمن اینکه تلاش برای اخذ ویزای مولتی شیگن ادامه دارد تا ملیپوشان ایران به همراه جمیل لطفالله نسبی سرمربی تیم بتوانند اردویی با زمان مناسب در فرانسه برگزار کنند و با بالاترین سطح آمادگی راهی ژاپن محل برگزاری مسابقات شوند.