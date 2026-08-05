سفر وزیر ورزش و جوانان به باکو

وزیر ورزش امروز پنجشنبه در سفری دو روزه به جمهوری آذربایجان، سند برنامه اجرائی ورزش دو کشور را با همتای خود امضا خواهد کرد.

احمد دنیامالی، امروز (پنجشنبه ۱۵ مرداد) به دعوت وزیر ورزش جمهوری آذربایجان به این کشور سفر می‌کند. این سفر با هدف توسعه و گسترش همکاری‌های دوجانبه در حوزه ورزش، تقویت دیپلماسی ورزشی و ارتقای روابط میان دو کشور انجام می‌شود. امضای سند برنامه اجرائی همکاری‌های ورزشی ایران و جمهوری آذربایجان، برگزاری نشست مشترک با همتای آذربایجانی و بازدید از اماکن و زیرساخت‌های ورزشی این کشور، از مهم‌ترین برنامه‌های وزیر ورزش و جوانان در این سفر دو روزه خواهد بود. دنیامالی در این سفر همچنین درباره راهکارهای گسترش تعاملات فدراسیون‌های ورزشی، تبادل تجربیات، برگزاری اردوها و مسابقات مشترک و توسعه همکاری‌های آموزشی و فنی با مقامات ورزشی جمهوری آذربایجان گفت‌وگو و تبادل نظر خواهد کرد. سید محمد شروین، اسبقیان معاون توسعه ورزش قهرمانی و حرفه‌ای نیز در این سفر حضور خواهد داشت.