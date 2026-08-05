صعود تیراندازان ایران در رنکینگ جهانی

جدیدترین رنکینگ فدراسیون جهانی تیراندازی پس از برگزاری جام جهانی چین اعلام شد که بر اساس آن‌ هانیه رستمیان با هفت پله صعود به رتبه پنجم تپانچه ۱۰ متر بانوان رسید.

در تازه‌ترین رنکینگ فدراسیون جهانی تیراندازی که پس از جام جهانی چین منتشر شد ‌هانیه رستمیان پس از کسب مدال برنز تپانچه ۱۰ متر بانوان با هفت پله صعود به رده پنجم جهان رسید و در تپانچه ۲۵ متر نیز با یک پله ارتقا در جایگاه پانزدهم

قرار گرفت. همچنین وحید گل‌خندان در تپانچه ۱۰ متر مردان با یک پله صعود در رتبه پانزدهم ایستاد و شرمینه چهل‌امیرانی نیز پس از کسب عنوان هشتم جام جهانی ۳۵ پله در رنکینگ جهانی

صعود کرد.

رده‌بندی نمایندگان کشورمان در جدیدترین رنکینگ جهانی به شرح زیر است:

* تفنگ ۱۰ متر بانوان:

۳۳- شرمینه چهل امیرانی (جایگاه قبلی ۶۸)

۱۰۵- نجمه خدمتی (جایگاه قبلی ۹۹)

۱۲۲- فاطمه امینی (جایگاه قبلی ۱۳۷)

* تفنگ ۱۰ متر مردان:

۳۶- امیر محمد نکونام (جایگاه قبلی ۲۷)

۶۴- محمد مهدی طهماسبی (جایگاه قبلی ۵۵)

۸۵- پوریا نوروزیان (جایگاه قبلی ۱۱۸)

۱۱۴-‌ هادی قره‌باغی (جایگاه قبلی ۱۱۵)

* تفنگ ۵۰ متر بانوان:

۴۴- نجمه خدمتی (جایگاه قبلی ۵۶)

۱۰۸- فاطمه امینی (جایگاه قبلی ۱۳۲)

* تفنگ ۵۰ متر مردان:

۴۳- امیر محمد نکونام (جایگاه قبلی ۴۳)

۱۱۲- پوریا نوروزیان (جایگاه قبلی ۱۲۵)

* تپانچه ۱۰ متر بانوان:

۵-‌ هانیه رستمیان (جایگاه قبلی۱۲)

۶۰- سامیه یاسی (جایگاه قبلی۵۱)

۸۱- زینب طوماری (در رنکینگ حضور نداشت)

۱۰۴- مینا قربانی (جایگاه قبلی ۹۴)

۱۲۳- گلنوش سبقت‌ال هی (جایگاه قبلی ۱۱۲)

* تپانچه ۱۰ متر مردان:

۱۵- وحید گل‌خندان (جایگاه قبلی ۱۶)

۶۶- جواد فروغی (جایگاه قبلی ۷۲)

۸۳- امیر جوهری‌خو (جایگاه قبلی ۷۸)

* تپانچه ۲۵ متر بانوان:

۱۵-‌ هانیه رستمیان (جایگاه قبلی ۱۶)

۱۰۷- زینب طوماری (در رنکینگ حضور نداشت)

۱۱۶-گلنوش سبقت‌الهی (جایگاه قبلی ۱۰۶)

* تراپ بانوان:

۸۳- مرضیه پرورش‌نیا (در رنکینگ حضور نداشت)

* تراپ مردان:

۹۹- محمد بیرانوند (جایگاه قبلی ۱۲۹)

* اسکیت مردان:

۱۱۲- امیر محمد دادگر (جایگاه قبلی ۱۵۰).