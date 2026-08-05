آغاز تغییرات تیم ملی والیبال نشسته بعد از قهرمانی جهان
تیم ملی والیبال نشسته در حالی تمریناتش را برای حضور در بازیهای پاراآسیایی از سر میگیرد که ترکیب این تیم با حذف برخی بازیکنان و اضافه شدن نفرات جدید، دستخوش تغییراتی شده است.
تیم ملی والیبال نشسته که دو هفته پیش برای نهمین بار به عنوان قهرمانی جهان دست یافت و سهمیه حضور در بازیهای پارالمپیک ۲۰۲۸ را هم از آن خود کرد، از امروز پنجشنبه (۱۵ مرداد) دور جدید تمریناتش برای حضور در بازیهای پاراآسیایی را از سر میگیرد. پیش از این هادی رضایی سرمربی تیم ملی والیبال نشسته از تغییر ۵۰ درصدی ترکیب این تیم برای شرکت در بازیهای پاراآسیایی نسبت به مسابقات قهرمانی جهان خبر داد بود و اینکه همه قهرمانان هانگژو به ناگویا نمیروند. این تغییرات از همین دور جدید تمرینات و با حذف برخی بازیکنان و اضافه شدن نفرات جدید، آغاز شده است.
برای دور جدید تمرینات تیم ملی والیبال نشسته، ۱۵ نفر به حضور در اردو دعوت شدهاند. علی اکبری (لیبرو)، مسعود امامی و جمال نظری سه بازیکنی هستند که در ترکیب تیم ملی والیبال نشسته برای مسابقات اخیر قهرمانی جهان حضور داشتند اما برای اردوی پیش رو که تعیینکننده ترکیب اعزامی به بازیهای پاراآسیایی است، کنار گذاشته شدهاند. ترکیب اردونشینان تیم ملی والیبال نشسته که از روز پنجشنبه باید تمریناتشان را آغاز کنند، به این شرح است:
میثم حاجی بابایی، صادق بیگدلی، حمیدرضا عباسی، امیررضا میرزایی، امیرحسین نوری، مهدی بابادی، داود علیپوریان، حسین گلستانی، پارسا محمدی، محمد نعمتی، وحید بایلری، میثم علیپور، رسول اسدی، حسین دریکوند و مرتضی مهرزاد. از این ترکیب بازیکنانی مانند رسول اسدی، امیررضا میرزایی، پارسا محمدی، امیرحسین نوری و وحید بایلری پیش از این هم در اردوی تیم ملی والیبال نشسته حضور داشتهاند اما هیچگاه در ترکیب نهائی این تیم وارد نشدهاند. بدین ترتیب اگر آنها در ترکیب ۱۲ نفره اعزامی به ناگویا قرار بگیرند، اولین اعزام برون مرزی با تیم ملی والیبال نشسته را تجربه خواهند کرد.
کادر فنی تیم ملی والیبال نشسته هم برای اردوهای آمادهسازی بازیهای پاراآسیایی نسبت به مسابقات قهرمانی جهان تغییراتی دارد. بر این اساس، امین اصغری که در هانگژو کنار هادی رضایی حضور داشت در اردوهای پیش رو و اعزام به ناگویا حضور ندارد. محمدرضا رحیمی که هدایت تیم دوم والیبال نشسته را بر عهده داشت و فرشید عاشوری نفرات جدید در کادر فنی تیم ملی والیبال نشسته هستند که به عنوان مربی، رضایی را در امر آمادهسازی بازیکنان همراهی میکنند.
برای حضور در اردوی تیم ملی والیبال نشسته، ۱۵ بازیکن دعوت شده دیروز (چهارشنبه ۱۴ مرداد) وارد محل اردو در تهران شدند، از امروز پنجشنبه تمریناتشان را آغاز میکنند و تا ۲۲ مرداد پیگیر آنها خواهند بود. پنجمین دوره بازیهای پاراآسیایی ۲۶ مهر تا ۲ آبان به میزبانی ژاپن و در ناگویا برگزار خواهد شد.