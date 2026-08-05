رقابت ۱۶ نفر در انتخابات فدراسیون بدنسازی

نامزدهای تایید صلاحیت شده ریاست فدراسیون بدنسازی و پرورش اندام برای حضور در مجمع انتخاباتی مشخص شدند.

مجمع انتخاباتی فدراسیون بدنسازی و پرورش اندام بر اساس اعلام قبلی، روز سه‌شنبه 20 مردادماه برگزار خواهد شد.

با اعلام وزارت ورزش و جوانان و پس از طی مراحل قانونی، اسامی نهایی نامزدهای انتخاباتی فدراسیون بدنسازی و پرورش اندام جهت حضور در مجمع فوق به شرح زیر اعلام شد:

آیت ارجمند، احد الله‌وردی‌‌خان وزیری، عیسی پور نادری، آفشید خوشنویس، امیر زندی، محمدرضا سلطانی‌نژاد، حسین شیروانی، عباس عاقلی، محرم عبدی‌پور، پژمان فزونخواه، مجتبی ملکی، احد میرزایی، سید حمید میرزاهد، محمد نصیری، علی نیک‌رزم و حسین یارمحمدیان.