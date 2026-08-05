۲ دیدار سرنوشتساز ایران در انتخابی جام جهانی بسکتبال ۲۰۲۷
برنامه پنجره چهارم انتخابی جام جهانی بسکتبال 2027 در آسیا و محل بازیهای ایران اعلام شد.
فدراسیون جهانی بسکتبال، فیبا زمان و محل برگزاری دیدارهای پنجره چهارم رقابتهای انتخابی جام جهانی بسکتبال 2027 در منطقه آسیا را اعلام کرد؛ پنجرهای که از 5 تا 9 شهریور برگزار میشود و آغاز مرحله دوم انتخابی خواهد بود. 12 تیم باقیمانده در این مرحله برای کسب سهمیه
جام جهانی رقابت میکنند.
ایران در گروه E در کنار استرالیا، اردن، نیوزیلند، فیلیپین و سوریه قرار دارد و هر دو دیدار خود در این پنجره را در مانیل، پایتخت فیلیپین، برگزار خواهد کرد.
تیم ملی روز جمعه 6 شهریور از ساعت 9:30 صبح به وقت ایران مقابل نیوزیلند قرار میگیرد و روز یکشنبه 8 شهریور از ساعت 15:30 به وقت ایران به مصاف فیلیپین خواهد رفت. هر دو مسابقه در مانیل برگزار میشوند.
در گروه F قطر، میزبان جام جهانی 2027، با چین، ژاپن، کره جنوبی، لبنان و عربستان سعودی همگروه است. دیدارهای این گروه به صورت رفتوبرگشت برگزار میشود.
در پایان مرحله دوم، سه تیم برتر هر گروه به همراه بهترین تیم چهارم، در کنار قطر که بهعنوان میزبان از پیش سهمیه دارد، راهی جام جهانی 2027 خواهند شد؛ در مجموع هفت تیم از منطقه آسیا و اقیانوسیه به
جام جهانی صعود میکنند. نتایج مرحله نخست نیز به طور کامل به مرحله دوم منتقل خواهد شد.