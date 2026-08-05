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آخرین محک استقلال قبل از شروع لیگ
استقلال امروز آخرین بازی دوستانه خود را پیش از آغاز لیگ برگزار میکند.
استقلال پیش از شروع لیگ بیستوششم، امروز سومین و آخرین دیدار تدارکاتی خود را برگزار خواهد کرد. مسابقهای که برای سهراب بختیاریزاده اهمیت ویژهای دارد و آخرین فرصت او برای محک زدن تیمش قبل از ورود به رقابتهای رسمی خواهد بود.
آبیها در دو بازی دوستانه قبلی مقابل مهام نوین تهران و فولاد به میدان رفتند و حالا قرار است برابر استقلال خوزستان قرار بگیرند. این مسابقه به احتمال زیاد در ورزشگاه پاس قوامین تهران برگزار خواهد شد.
این بازی آخرین آزمون جدی کادر فنی آبیها پیش از آغاز لیگ است. استقلال در شرایطی پا به این مسابقه میگذارد که همچنان با پنجره نقلوانتقالاتی بسته روبهرو است و برخلاف بسیاری از رقبای مستقیم خود، نتوانسته تیمش را تقویت کند و ضعفهای زیادی دارد.
استقلال لیگ بیستوششم را جمعه ۲۳ مرداد مقابل مس شهربابک آغاز خواهد کرد. تیمی تازهوارد که با انگیزه فراوان به لیگ برتر رسیده و امیدوار است در اولین فصل حضورش، شروعی غافلگیرکننده داشته باشد.
بازگشت دوباره صادقی به سایپا
وضعیت نیمکت سایپا برای فصل بعدی مسابقات لیگ یک مشخص شد.
نارنجیپوشان لیگ دسته اول با انتخاب سرمربی جدید خود، به زودی برنامه آمادهسازی برای فصل 06-1405 را آغاز خواهند کرد. این تیم که فصل پیش را با رضا عنایتی شروع کرد و با محمد رجب زاده به پایان رساند و در نهایت از صعود به لیگ برتر بازماند، برای فصل جدید سراغ یک گزینه آشنا رفت.
آخرین جلسه مدیران باشگاه سایپا با ابراهیم صادقی دیروز به پایان رسید و طرفین برای یک همکاری دوباره به توافق نهائی رسیدند. صادقی در حالی هدایت تیم محبوب خود را بر عهده گرفته که فصل پیش با پالایش نفت بندرعباس به رتبه هفتم جدول رسید.
ابراهیم صادقی که در دوران بازیگری خود در تیمی جز سایپا به میدان نرفت و لقب «نارنجی وفادار» را از ورزشینویسان گرفت، دو فصل پیش در اولین تجربه سرمربیگری خود در این تیم، توانست با کسب 60 امتیاز، بهترین عملکرد نارنجیها در سالهای حضورشان در لیگ یک را ثبت کند. تیم او برای لیگ برتری شدن فقط یک امتیاز کم آورد.
حالا با انتخاب مجدد صادقی برای نیمکت سایپا، بررسی لیست نقل و انتقالاتی مدنظر این سرمربی آغاز میشود تا روند بستن تیمی جدید برای فصلی که احتمالا سودای صعود در سر دارند شکل بگیرد.
محمد صلاح به ترابزون اسپور ترکیه پیوست
با اعلام باشگاه ترابزون اسپور ترکیه، محمد صلاح وینگر فصل گذشته تیم فوتبال لیورپول و کاپیتان تیم ملی فوتبال مصر راهی سوپرلیگ این کشور شد.
پس از گمانهزنیهای زیادی درخصوص آینده محمد صلاح وینگر تیم ملی فوتبال مصر و سابق لیورپول انگلیس در نهایت این بازیکن تصمیم گرفت که به پیشنهاد باشگاه ترابزون اسپور پاسخ مثبت دهد و با عقد قراردادی دو ساله راهی سوپر لیگ ترکیه شد.
دو باشگاه بشیکتاش و الاتحاد عربستان هم خواستار جذب این بازیکن بودند اما صلاح ترجیح داد فوتبال خود را در ترابزون اسپور دنبال کند.
ابقای آرنولد در تیم ملی عراق
سرمربی استرالیایی تیم ملی فوتبال عراق به حضورش در این تیم ادامه میدهد.
گراهام آرنولد که در پایان ماه جولای (ماه قبلی میلادی) قراردادش با فدراسیون فوتبال عراق به پایان رسید، سرانجام پس از کشوقوسهای فراوان، با این فدراسیون بر سر تمدید قراردادش به توافق رسید. به نوشته رسانه عراقی «معرض الکرة»؛ آرنولد 63 ساله قرارداد جدیدی را امضا کرد که به موجب آن تا پایان مسابقات جام ملتهای آسیا 2027 هدایت تیم ملی عراق را برعهده خواهد داشت.
این مربی استرالیایی که سابقه سرمربیگری تیم ملی کشورش را هم در کارنامه حرفهایاش دارد، در ماه مِی 2025 هدایت شیرهای بینالنهرین را برعهده گرفت و این تیم را برای دومین بار در تاریخ خود به مسابقات جام جهانی رساند، جایی که با قبول سه شکست مقابل تیمهای نروژ، فرانسه و سنگال در مرحله گروهی جام جهانی 2026 از دور رقابتها کنار رفتند.
عراق قرار است در پنجره بازیهای ملی ماه نوامبر (18 تا 26 آبان) میزبان یک تورنمنت چهارجانبه باشد که تاکنون حضور ایران در آن قطعی شده و احتمال شرکت ازبکستان در کنار یک تیم آسیایی دیگر نیز وجود دارد.
افزایش انتقادها از عملکرد اینفانتینو پس از جام جهانی ۲۰۲۶
با پایان جام جهانی ۲۰۲۶، نگاهها از مستطیل سبز به مقر فیفا معطوف شده؛ جایی که آینده جانی اینفانتینو، رئیس فدراسیون جهانی فوتبال، بیش از هر زمان دیگری با ابهام روبهرو شده است.
افزایش انتقادها از سیاستهای مدیریتی او، گمانهزنیها درباره احتمال تغییر در رأس فیفا را تقویت کرده است.
نقطه آغاز این بحران، شکست طرح فیفا برای واگذاری بخشی از حقوق تجاری رقابتهای مهم، از جمله جام جهانی، به سرمایهگذاران خصوصی بود. این طرح با مخالفت جدی یوفا، کنفدراسیون فوتبال آسیا (AFC) و کونکاکاف مواجه شد و در نهایت فیفا ناچار به عقبنشینی شد.
در کنار این موضوع، تصمیمهای جنجالی فیفا در سالهای اخیر نیز به افزایش انتقادها دامن زده است. استفاده از وقفههای تبلیغاتی در جریان مسابقات، ابهام در اجرای قوانین انضباطی برای برخی بازیکنان و انتقادها از روند انتخاب اینتر میامی برای حضور در جام جهانی باشگاهها، از جمله مواردی است که مخالفان عملکرد اینفانتینو به آن استناد میکنند.
همچنین انتشار گزارشهایی درباره ارتباط طرح تجاری فیفا با صندوق سرمایهگذاری Thrive Eternal و نزدیکی آن به چهرههای سیاسی آمریکا، نگرانیهایی را درباره افزایش نفوذ سرمایهگذاران در تصمیمگیریهای این نهاد به وجود آورده است.
با وجود افزایش فشارها، برکناری رئیس فیفا روندی پیچیده دارد. مخالفان اینفانتینو تاکنون نتوانستهاند حمایت لازم را در شورای فیفا یا میان فدراسیونهای عضو برای آغاز فرآیند رسمی تغییر ریاست جلب کنند. از سوی دیگر، نبود یک نامزد اجماعی نیز شانس تغییر در رأس فیفا را کاهش داده است؛ هرچند نامهایی مانند ویکتور مونتاگلیانی و شیخ سلمان بن ابراهیم آلخلیفه به عنوان گزینههای احتمالی مطرح هستند.
در مجموع، اگرچه موقعیت جهانی اینفانتینو نسبت به سالهای گذشته متزلزلتر شده و با موجی از انتقادهای داخلی و خارجی روبهرو است، اما هنوز نشانهای از اجماع کافی برای برکناری او دیده نمیشود. به همین دلیل، انتخابات ریاست فیفا در سال ۲۰۲۷ میتواند نقطه تعیینکنندهای برای آینده مدیریت فوتبال جهان باشد.