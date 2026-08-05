بررسی آخرین وضعیت تیمها در آستانه شروع مسابقات لیگ برتر فصلی متفاوت پیش روی فوتبال ایران است!
سرویس ورزشی-
فصل جدید لیگ برتر فوتبال ایران از ۲۳ مرداد آغاز میشود؛ رقابتهایی که برخلاف بسیاری از فصلهای گذشته، تنها یک نبرد برای کسب جام نیست بلکه آزمونی مهم برای سنجش ظرفیت فوتبال ایران در تکیه بر توان داخلی محسوب میشود.
از جمعه ۲۳ مردادماه فصل جدید رقابتهای لیگ برتر فوتبال ایران آغاز میشود. شروع این رقابتها در حالی است که تیمها با شرایط متفاوت نسبت به فصل گذشته به میدان میروند. دیروز از باشگاه استقلال تهران خبر رسید که جدایی رامین رضاییان ستاره فوتبال ایران در جام جهانی از این تیم قطعی شده است. سرنوشت رامین رضاییان که از زمان بازگشت تیم ملی به ایران در هالهای از ابهام قرار داشت، سرانجام مشخص شد. مدافع باتجربه آبیها شرایط پیشنهادی باشگاه برای ادامه همکاری را نپذیرفت و با پایان مهلت تفاهمنامه طرفین، جدایی او رسمیت پیدا کرد. باشگاه استقلال در اطلاعیه خود نوشت: «با توجه به مفاد قرارداد یکساله رامین رضاییان و عدم پذیرش شرایط پیشنهادی باشگاه از سوی این بازیکن برای ادامه همکاری، همچنین با پایان یافتن مهلت تفاهمنامه فیمابین، باشگاه استقلال تصمیم به قطع همکاری با وی گرفت.» در ادامه این اطلاعیه آمده است: «باشگاه استقلال ضمن قدردانی از تلاشها و زحمات رامین رضاییان در مدت حضورش در جمع آبیپوشان، برای این بازیکن در ادامه دوران حرفهای آرزوی موفقیت دارد.»
رضاییان تابستان ۱۴۰۳ در انتقالی پرسروصدا به استقلال پیوست و در نخستین فصل حضورش یکی از چهرههای تأثیرگذار تیم بود. او در ۴۲ مسابقه رسمی ۱۳ گل به ثمر رساند و سه پاس گل داد و در پایان فصل نیز همراه آبیها جام قهرمانی حذفی را بالای سر برد. شرایط این بازیکن در فصل بعد تغییر کرد. رضاییان پس از از دست دادن جایگاه ثابت خود در ترکیب تیم ریکاردو ساپینتو و قرار گرفتن صالح حردانی در سمت راست خط دفاعی، در نقلوانتقالات زمستانی با قراردادی قرضی راهی فولاد شد. انتقالی که به او فرصت داد دوباره به ترکیب اصلی برگردد و آمادگی خود را بازیابی کند. مدافع باتجربه فولاد در اهواز نمایشهای موفقی داشت و همین عملکرد مسیر بازگشت او به تیم ملی را هموار کرد. رضاییان در جام جهانی نیز با دو گل برابر نیوزیلند و مصر و یک پاس گل، یکی از مؤثرترین بازیکنان ایران بود و پس از پایان مسابقات، جایزه توپ طلای توپا را به دست آورد.
بودجه ۲۵۰۰ میلیاردی برای سپاهان
دیروز از اصفهان نیز خبر رسید، بودجه باشگاه فولاد مبارکه سپاهان برای سال ۱۴۰۵ با افزایش ۲۵ درصدی نسبت به دوره گذشته، به دو هزار و ۵۰۰ میلیارد تومان رسید. مجمع عمومی عادی سالیانه شرکت فولاد مبارکه اصفهان با حضور سهامداران برگزار شد و در جریان آن، بودجه سال جاری باشگاه سپاهان نیز مورد بررسی و تصویب قرار گرفت. براساس اطلاعات ارائهشده در این مجمع، بودجه سپاهان از ۲۰ هزار میلیارد ریال در سال گذشته به ۲۵ هزار میلیارد ریال در سال ۱۴۰۵ افزایش پیدا کرده است. این رقم معادل دو هزار و ۵۰۰ میلیارد تومان است و رشد ۲۵درصدی منابع مالی باشگاه را نشان میدهد.
افزایش بودجه سپاهان در شرایطی انجام شده که هزینههای فعالیت باشگاههای حرفهای در بخشهایی مانند قرارداد بازیکنان و مربیان، آمادهسازی تیمها، سفرها، برگزاری مسابقات و پشتیبانی از رشتههای مختلف ورزشی رشد قابل توجهی داشته است. همزمان با تصویب بودجه باشگاه، موضوع افزایش اعتبارات مربوط به مسئولیتهای اجتماعی فولاد مبارکه و مشارکت این مجموعه در بازسازی خسارتهای ناشی از جنگ نیز در دستور کار قرار گرفته است. به همین دلیل نحوه تخصیص و مدیریت منابع مالی در بخشهای مختلف اهمیت بیشتری خواهد داشت. فعالیت سپاهان به تیم فوتبال بزرگسالان محدود نمیشود. این باشگاه با حدود دو هزار و ۳۰۰ ورزشکار، ۶۸ تیم و حضور در ۱۵ رشته ورزشی، یکی از بزرگترین مجموعههای ورزشی کشور محسوب میشود و بخش مهمی از بودجه آن برای تیمهای پایه، ورزش زنان و سایر رشتههای حرفهای هزینه خواهد شد. سپاهان با بودجه دو هزار و ۵۰۰ میلیارد تومانی وارد سال ۱۴۰۵ میشود و انتظار میرود این منابع در کنار پشتیبانی از تیم فوتبال، به حفظ فعالیت سایر تیمها و توسعه زیرساختهای ورزشی باشگاه کمک کند.
ملوان با ترکیب جوان در لیگ
خبرهای منتشر شده از انزلی نیز حکایت از آن دارد که ملوان با چهرهای جدید و با استفاده از بازیکنانی که کمتر شناخته شدهاند وارد لیگ برتر میشود. تیم فوتبال ملوان بندرانزلی در حالی تمرینات آمادهسازی خود را برای حضور در فصل جدید رقابتهای لیگ برتر آغاز کرده است که حواشی فراوان و مشکلات عمیق مالی و مدیریتی، سایه سنگینی بر اردوگاه قوهای سپید انزلی انداخته است.
اگرچه تمدید قرارداد مازیار زارع به عنوان سرمربی تا حدی خیال هواداران را از بابت کادر فنی راحت کرد، اما کمبود شدید منابع مالی باعث شد تا این باشگاه در پنجره نقلوانتقالات تابستانی روزهای سختی را سپری کند. خروج تعداد زیادی از بازیکنان کلیدی و باتجربه فصل گذشته از یک سو و عدم موفقیت در جذب چهرههای سرشناس از سوی دیگر، ترکیب ملوان را دچار دستخوش و تغییرات گستردهای کرده است. در چنین شرایط پیچیدهای، مازیار زارع تمرینات تیمش را با تکیه بر بازیکنان جوانتر و چهرههای عمدتاً گمنام و کمتر دیده شده در سطح اول فوتبال ایران پیگیری میکند. با این حال، به نظر میرسد سرمربی ملوان چشم به روزهای پایانی بازار نقلوانتقالات دوخته است؛ چرا که مسئولان باشگاه امیدوارند با استفاده از سهمیه ویژه جذب بازیکنان سرباز، در روزهای آتی چند مهره باکیفیت و سرشناس را به خدمت بگیرند و شاکله تیم خود را کاملتر کنند.
پایان اردوی پرسپولیس در ترکیه
اردوی پرسپولیس به عنوان یکی دیگر از تیمهای مدعی قهرمانی در ترکیه به پایان رسید. در آخرین جلسه تمرینی پرسپولیس در اردوی ارزروم، محمدمهدی محبی که چهار روز پیش به جمع سرخپوشان اضافه شده بود، همپای سایر بازیکنان در تمرینات گروهی شرکت کرد. محبی که پس از نهائی شدن انتقالش از کلباء امارات راهی اردوی پرسپولیس شد، بخش قابل توجهی از آمادهسازی پیشفصل را از دست داده است. سرخپوشان نزدیک به سه هفته زیر نظر مهدی تارتار تمرینات بدنسازی و تاکتیکی را پشت سر گذاشتند و وینگر ۲۶ ساله عملا در این مقطع حساس کنار تیم حضور نداشت.
فصل اعتماد به سرمایههای داخلی
فصل جدید لیگ برتر فوتبال ایران از ۲۳ مرداد آغاز میشود؛ رقابتهایی که برخلاف بسیاری از فصلهای گذشته، تنها یک نبرد برای کسب جام نیست بلکه آزمونی مهم برای سنجش ظرفیت فوتبال ایران در تکیه بر توان داخلی محسوب میشود.
تیمها با شرایط متفاوتی وارد این رقابت طولانی میشوند. برخی با تغییر نسل، برخی با تغییرات مدیریتی و فنی و تعدادی نیز با حفظ استخوانبندی فصل گذشته، برای رسیدن به اهداف خود برنامهریزی کردهاند. با این حال، آنچه بیش از هر موضوع دیگری جلب توجه میکند، کاهش چشمگیر بازیکنان خارجی و حضور مربیان ایرانی روی نیمکت تمام تیمهای لیگ برتر است؛ اتفاقی کمسابقه که می تواند مسیر تازهای را پیش روی فوتبال کشور قرار دهد.
سالها از ضرورت اعتماد به مربیان داخلی و میدان دادن به استعدادهای جوان سخن گفته شده است. اکنون این فرصت، بیش از هر زمان دیگری فراهم شده تا مربیان ایرانی توان فنی و مدیریتی خود را در بالاترین سطح فوتبال کشور به نمایش بگذارند و بازیکنان جوان نیز بدون سایه سنگین ستارههای خارجی، برای تثبیت جایگاه خود بجنگند.