تأثیر تنگه هرمز بر بحران نهادههای تولید مواد غذایی در جهان
سازمان فائو اعلام کرد قیمت مواد غذایی تاکنون کنترل شده اما ادامه جنگ ایران و بحران تنگه هرمز میتواند تا پایان سال زنجیره تأمین غذا در جهان را مختل کند.
گروه اقتصادی خبرگزاری فارس، ماکسیمو توریرو، اقتصاددان ارشد فائو روز چهارشنبه در گفتوگو با رویترز اعلام کرد که جهان در آستانه موج جدیدی از تورم مواد غذایی قرار دارد و جنگها در ایران و اوکراین، همراه با پدیده اقلیمی النینو، عواملی هستند که به افزایش هزینهها و کاهش تولید محصولات کشاورزی دامن میزنند.
توریرو با اشاره به تنگه هرمز به عنوان یکی از نقاط حساس تأثیرگذار بر امنیت غذایی جهان، گفت که این آبراه استراتژیک بر تمامی نهادههای تولید مواد غذایی تأثیر میگذارد. افزایش قیمت نفت خام و فرآوردههای نفتی که برای پمپاژ، بستهبندی، فرآوری و حملونقل محصولات کشاورزی ضروری هستند، هزینه تولید را به شدت بالا میبرد.
همچنین کمبود گاز طبیعی که ماده اولیه اصلی تولید کودهای شیمیایی است، به بحران کودهای کشاورزی دامن زده و هزینه تولید را برای کشاورزان در سراسر جهان افزایش داده است.
در سه ماه ابتدایی جنگ ایران، سطح زیر کشت گندم و ذرت در جهان به طور قابل توجهی کاهش یافته و برخی کشاورزان آمریکایی نیز به دلیل کاهش مصرف کود، به کشت سویا روی آوردهاند که نیاز کمتری به نهادههای شیمیایی دارد. این تغییر الگوی کشت، خود عاملی برای کاهش عرضه غلات و افزایش قیمتها در بازارهای جهانی خواهد بود.
بانک جهانی هم هشدار داده که ادامه بحران در تنگه هرمز و افزایش قیمت نفت، امنیت غذایی را در کشورهای در حال توسعه به شدت تهدید میکند و ممکن است ۴۵ میلیون نفر دیگر با بحران حاد غذایی مواجه شوند.