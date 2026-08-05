شارژ کالابرگ مردادماه با زمانبندی جدید
امروز پنجشنبه ۱۵ مرداد ۱۴۰۵ مرحله سیزدهم توزیع کالابرگ برای گروه اول ایرانیان ساکن در کشور با رقم انتهایی کد ملی صفر، یک و دو آغاز میشود.
به گزارش مهر، امروز پنجشنبه ۱۵ مرداد ۱۴۰۵ مرحله سیزدهم توزیع کالابرگ جدید (از دی ۱۴۰۴) آغاز میشود.
بر این اساس سرپرستان خانواری که رقم انتهایی کد ملی آنها صفر، یک و دو است به اضافه تمامی خانوارهای تحت پوشش نهادهای حمایتی کمیته امداد امام خمینی و بهزیستی و نیز خانوارهای نیروهای مسلح از فردا ۱۵ مرداد ۱۴۰۵ میتوانند برای خرید اقلام کالابرگی به فروشگاههای طرف قرارداد مراجعه کنند.
مبلغ این یارانه غیر نقدی به ازای هر نفر، یک میلیون تومان بوده و حدود ۸۷ میلیون نفر از ایرانیان ساکن در کشور نیز این کمک معیشت ماهانه را دریافت میکنند.
تغییر زمانبندی شارژ
یعقوب اندایش، معاون رفاه و امور اقتصادی وزارت تعاون، کار و رفاه اجتماعی هم درخصوص تغییرات شارژ کالابرگ ایرانیان ساکن در کشور، گفت: از این پس فرآیند واریز اعتبار به حساب سرپرستان خانوار در سه بازه زمانبندی
۱۵ هر ماه، ۲۵ هر ماه و پنجم ماه بعد انجام میشود. به طوری که سرپرستان خانواری که رقم آخر کد ملیشان صفر تا دو باشد و خانوارهای تحت پوشش نهادهای حمایتی و نیروهای مسلح، هر ماه روز پانزدهم، سرپرست خانوارهای با رقم آخر کد ملی سه تا شش، هر ماه روز بیستوپنجم و سرپرستهای با کدملی رقم ۷ تا ۹ روز پنجم ماه بعد اعتبار کالابرگی خود را دریافت میکنند.
معاون رفاه و امور اقتصادی وزارت تعاون، کار و رفاه اجتماعی خاطرنشان کرد: کلیه مطالبات فروشگاههای طرف قرارداد طرح کالابرگ تا پایان تیرماه تسویه شده است و فرآیند تسویهحساب با فروشندگان بدون وقفه نهایتا طی سه تا چهار هفته در حال انجام است. اندایش تصریح کرد: از هموطنان درخواست میشود برای اطلاع از زمان دقیق شارژ حساب، از طریق سامانههای رسمی وزارت تعاون، کار و رفاه اجتماعی استعلام بگیرند و تنها پیامکهای ارسالی از سرشماره v.refah مورد تأیید است و هیچگونه لینکی در این پیام وجود ندارد.
وی افزود: راههای استعلام مانده اعتبار و مشاهده فروشگاههای مجاز از طریق پیامرسان «بله» و درگاه و برنامه «شمیم» امکانپذیر است و سامانهها و راههای ثبت درخواست آن دسته از هموطنانی که تاکنون متقاضی دریافت یارانه نبودهاند، طی اطلاعیههای دیگر اعلام خواهد شد.
معاون رفاه و امور اقتصادی وزارت تعاون، کار و رفاه اجتماعی در پایان تأکید کرد: برای هر فرد ماهانه یک میلیون تومان اعتبار برای کالابرگ اختصاص مییابد.
گفتنی است، بنا بر تاکید ماده ۳ آییننامه تضمین امنیت غذایی و حمایت معیشتی خانوارها، مبلغ کالابرگ با توجه تغییر نرخ اقلام، ضرورت دارد فصلی مورد ارزیابی قرار گرفته و رقم این کمک معیشت بهروزرسانی شود؛ این در حالی است که این مبلغ از دی ۱۴۰۴ تا مردادماه امسال تغییری نکرده است.
بر اساس گزارش مرکز آمار ایران، نرخ تورم سالانه خوراکیها و آشامیدنیها ۶۶ درصد است و در این گروه، نرخ تورم سالانه نان و غلات 122 و هشت دهم درصد، گوشت قرمز، سفید و فرآوردههای آن 97 و 9 دهم درصد، شیر، پنیر و تخممرغ 99 و دو دهم درصد، روغن و چربیها 162 و سه دهم درصد، میوه و خشکبار 99 و سه دهم درصد و سبزیجات 59 و پنج دهم درصد گزارش میشود.
همچنین بر اساس اعلام این مرکز، نرخ تورم ماهانه خوراکیها و آشامیدنیها سه و یک دهم درصد و نقطه به نقطه 87 و 9 دهم درصد است. اگر در ادامه نگاهی به نرخ تورم برخی کالاهای اساسی در تیر ۱۴۰۵ نسبت به تیر ۱۴۰۴ داشته باشیم، متوجه میشویم که هر کیلوگرم برنج ایرانی درجه یک 88 و دو دهم درصد، برنج خارجی درجه یک 211 و سه دهم درصد و گوشت گوسفند 113 و شش دهم درصد افزایش قیمت داشته است.
همچنین گوشت گاو و گوساله 151 و شش دهم درصد، گوشت مرغ 190 و دو دهم درصد، تخممرغ 201 و دو دهم درصد، هزار میلی لیتر شیر پاستوریزه 148 و چهار دهم درصد و هر بطری ۹۰۰ میلی لیتری روغن مایع 344 و سه دهم درصد افزایش قیمت را تجربه کردهاند.
حال باید دید با وجود مشکلات اقتصادی و سیاسی که کشور در آن قرار دارد دولت چهاردهم میتواند مبلغ یک میلیون تومانی کالابرگ را افزایش دهد؟
آیا این افزایش محدود به خانوارهای دهکهای حمایتی خواهد شد؟ در حالی که کاهش قدرت خرید مردم به دلیل نرخ تورم کالاهای اساسی محدود به مناطق مرکزی و پایینشهر نبوده و حتی خانوارهای پردرآمد نیز به سوی خرید مواد غذایی، میوه و سبزیجات ارزانقیمتتر روی آوردهاند.