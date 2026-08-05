بانک‌ها و صرافی‌ها ملزم به خرید دینار باقی‌مانده اربعین امسال هستند و زائران اربعین 1405 که متقاضی فروش مانده دینار خود هستند می‌توانند به شبکه بانکی و صرافی‌های مجاز مراجعه کنند.

به گزارش خبرگزاری تسنیم، پیگیری از مراجع بانکی نشان می‌دهد زائران اربعین حسینی سال 1405 که متقاضی فروش مانده ارز دینار خریداری‌شده خود هستند، می‌توانند جهت فروش این ارز با قیمت توافقی به شبکه بانکی و صرافی‌های مجاز کشور مراجعه نمایند.

لازم به توضیح است که شبکه بانکی و صرافی‌ها مجاز به خرید ارز مذکور در سرفصل «تأمین نیازهای ضروری» هستند؛ لیکن به دلیل انطباق بیشتر عملیات خرید و فروش ارز در سطح خرد با ماهیت کسب‌وکار صرافی‌ها، توصیه می‌شود متقاضیان جهت تسریع و تسهیل در روند فروش و جلوگیری از معطلی، به صرافی‌های دارای مجوز مراجعه نمایند.

ابهام درباره سهم دستگاه‌ها از پروازهای اربعین

همچنین عرضه نزدیک به نیمی از ظرفیت پروازهای اربعین به کارکنان شرکت هما و دستگاه‌های دیگر، بحث‌برانگیز شده است. مدیرعامل هواپیمایی جمهوری اسلامی ایران، دیروز درباره نحوه عرضه بلیت پروازهای اربعین 1405 گفت: «بر اساس دستورالعمل ابلاغی حداکثر 48 ساعت پس از دریافت مجوزها، پروازها در سامانه‌های فروش بارگذاری شده و علاوه‌بر عرضه عمومی، بخشی از ظرفیت نیز در اختیار نهادهای خدمت‌رسان قرار گرفته تا نیروهای خدماتی بتوانند پیش از آغاز مراسم به نجف و کربلا اعزام شوند.»

وی ادامه داد: به طور معمول بین 25 تا 35 درصد ظرفیت برخی پروازهای اعلام‌ شده به نهادهای خدمت‌رسان اختصاص یافته و سایر بلیت‌ها از طریق سامانه‌های فروش عرضه شده‌اند. همچنین حدود 10 درصد ظرفیت بلیت‌ها نیز به صورت تخفیف‌دار یا رایگان برای کارکنان شرکت در نظر گرفته شده که در برخی موارد این سهم به 11 تا 12 درصد نیز رسیده است.

توضیح هما

محمود انصاری؛ معاون بازرگانی هما درباره اظهارات دیروز مدیرعامل این شرکت، توضیحاتی ارائه کرد و گفت: در عملیات اربعین، مطابق رویه‌های اجرائی، بخشی از ظرفیت برخی پروازها برای اعزام نیروهای خدمت‌رسان اختصاص می‌یابد؛ نیروهایی که شامل عوامل امدادی، درمانی، اجرائی، پشتیبانی و سایر دستگاه‌های مسئول در عملیات اربعین هستند و حضور بموقع آنان پیش‌نیاز ارائه خدمات مناسب به میلیون‌ها زائر در طول این رویداد بزرگ مذهبی است.

او افزود: اختصاص این ظرفیت، بخشی از مأموریت پشتیبانی هما در عملیات اربعین است و نباید به عنوان خروج ظرفیت از چرخه فروش عمومی یا کاهش سهم زائران از پروازها تعبیر شود. در واقع این ظرفیت نیز در خدمت زائران قرار می‌گیرد؛ چرا که به نیروهایی اختصاص می‌یابد که وظیفه ارائه خدمات، امدادرسانی، درمان، پشتیبانی و مدیریت عملیات اربعین را برعهده ‌دارند.

معاون بازرگانی هما گفت: بخش عمده ظرفیت پروازهای اربعین از طریق سامانه‌های فروش و مطابق ضوابط ابلاغی در اختیار عموم متقاضیان قرار گرفته و تاکنون نیز بیش از

90 درصد ظرفیت پیش‌بینی‌شده به فروش رسیده؛ موضوعی که نشان می‌دهد اولویت اصلی «هما»، پاسخگویی حداکثری به تقاضای زائران بوده است.

انصاری افزود: بهره‌مندی کارکنان از تسهیلات سفر، موضوعی مستقل از عملیات اربعین است و بر اساس مقررات، آیین‌نامه‌های داخلی و رویه متداول در صنعت هوانوردی متناسب با شرایط و سنوات خدمت کارکنان پیش‌بینی می‌شود. از این‌رو، این موضوع هیچ ارتباطی با ظرفیت اختصاص‌یافته به نهادهای خدمت‌رسان یا نحوه عرضه عمومی بلیت‌های اربعین ندارد و طرح این دو موضوع در کنار یکدیگر، می‌تواند موجب برداشت نادرست از سازوکار فروش بلیت‌ها شود.

او ادامه داد: شفاف‌سازی درباره فرآیند تخصیص ظرفیت و نحوه عرضه بلیت، به درک صحیح افکار عمومی از ابعاد عملیات اربعین کمک می‌کند. نیروهای خدمت‌رسان نیز بخشی از عملیات اربعین هستند و اختصاص ظرفیت به آنان، در واقع اختصاص ظرفیت به خدمت‌رسانی بهتر به زائران است، نه کاهش سهم زائران از پروازهای اربعین.

گفتنی است؛ به گفته مسئولان سازمان راهداری،

95 درصد تردد زائران اربعین از مسیرهای جاده‌ای و مرزهای شش‌گانه کشور با عراق صورت گرفته است. مطابق آمار رسمی سازمان راهداری و حمل‌ونقل جاده‌ای، از 25 تیرماه تا

13 مردادماه 1405 بالغ بر سه میلیون و 87 هزار زائر اربعین از مرزهای شش‌گانه خارج شده و دو میلیون و 497 هزار به کشور بازگشته‌اند.