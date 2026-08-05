افزایش ١٠٠ درصدی قیمت مصالح ساخت و ساز را قفل کرده است

رئیس انجمن صنفی انبوه‌سازان تهران، از رشد تا ۱۰۰ درصدی قیمت مصالح ساختمانی خبر داد و افزود: در شرایط فعلی سازندگان تلاش می‌کنند؛ فقط پروژه‌های نیمه‌تمام را به پایان برسانند.

ایرج رهبر در گفت‌وگو با ایلنا، درباره وضعیت ساخت‌وساز در پنج ماهه سال جاری با توجه به شرایط کشور اظهار داشت: بخشی از سازندگان در قالب طرح نهضت ملی مسکن تعهداتی برعهده ‌دارند که همچنان به سختی در حال اجرای آن هستند اما بخش دیگری از فعالیت‌های ساختمانی مربوط به ساخت‌وسازهای غیردولتی و بخش خصوصی است که پس از جنگ ۴۰روزه با افزایش چشمگیر هزینه‌ها مواجه شده‌ است.

وی افزود: پس از این دوره، قیمت مصالح ساختمانی و نهاده‌های تولید، به شکل کم‌سابقه‌ای افزایش یافته و هزینه‌های ساخت را به شدت بالا برده است. به‌طور متوسط قیمت مصالح و نهاده‌های ساختمانی تا

۱۰۰ درصد افزایش یافته و در برخی اقلام مرتبط با محصولات پتروشیمی، این افزایش حتی از ۱۰۰ درصد نیز فراتر رفته است.

فقط نیمه‌کاره‌ها تکمیل می‌شود

رئیس انجمن صنفی انبوه‌سازان تهران ادامه داد: تنها در طول

۴۰ روز جنگ، قیمت میلگرد حدود ۲۳ میلیون تومان افزایش پیدا کرد که نمونه‌ای از جهش بی‌سابقه قیمت مصالح ساختمانی در این مدت است.

رهبر درباره هزینه تمام‌شده ساخت گفت: در حال حاضر، حتی در بهترین شرایط، هزینه ساخت هر مترمربع به حدود ۵۵ میلیون تومان رسیده و در برخی پروژه‌ها بین ۶۰ تا ۷۰ میلیون تومان نیز برآورد می‌شود.

وی با اشاره به وضعیت سرمایه‌گذاری در بازار ساخت‌وساز اظهار داشت: با توجه به شرایط فعلی، سازندگان تمایلی به آغاز پروژه‌های جدید ندارند و امکان ورود به ساخت‌وسازهای تازه برای آنها وجود ندارد. در حال حاضر، اولویت فعالان این بخش تکمیل پروژه‌های نیمه‌تمام است تا این پروژه‌ها بیش از این تحت تأثیر تورم و افزایش هزینه‌ها قرار نگیرند.

نتیجه تعلل در اجرای نهضت ملی مسکن

رئیس انجمن صنفی انبوه‌سازان تهران با اشاره به قراردادهای طرح نهضت ملی مسکن، ادعا کرد: قراردادهای این طرح بر مبنای قیمت‌های سال ۱۴۰۲ و با نرخ هر مترمربع هشت میلیون و ۵۰۰ هزار تومان منعقد شده است. حتی اگر تعدیل ۱۰۰ درصدی نیز اعمال شود، رقم قرارداد به حدود ۱۶ میلیون تومان می‌رسد، در حالی که هزینه واقعی ساخت هر مترمربع اکنون حدود ۳۵ میلیون تومان است.

رهبر تأکید کرد: وزارت راه و شهرسازی باید هرچه سریع‌تر درباره قیمت قراردادهای نهضت ملی مسکن تصمیم‌گیری کرده و نسبت به بازنگری در نرخ‌ها اقدام کند، چراکه ادامه اجرای پروژه‌ها با قیمت‌های فعلی برای سازندگان امکان‌پذیر نیست.

گفتنی است؛ بلندمرتبه سازی در نهضت ملی مسکن موجب طولانی شدن مدت ساخت شده و با توجه به وجود تورم‌های سنگین مستمر در سال‌های اخیر، هزینه این طرح را به شدت بالا برده است؛ در حالی‌که یک خانه یک طبقه زمینی، ظرف شش ماه قابل سکونت می‌شود.