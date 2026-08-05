تسهیلات مسکن ملی به جای پیمانکار به متقاضی داده میشود
رئیس هیئت عامل صندوق ملی مسکن درباره تسهیلات نهضت ملی مسکن گفت: به جای پرداخت منابع به پروژههایی که هویت قانونی مشخصی ندارد؛ تسهیلات به اشخاص پرداخت شد.
خسرو مختاری در گفتوگو با خبرگزاری تسنیم درباره وضعیت اجرای طرح نهضت ملی مسکن اظهار کرد: برای تکمیل و تحویل پروژههای نهضت ملی مسکن به ذینفعان، هماهنگیهای لازم برای تأمین زیرساختهای آب و فاضلاب انجام شده است. در صندوق ملی مسکن حجم تعهدات را بررسی کردیم و به این نتیجه رسیدیم که نیازمند کمک به آورده متقاضیان هستیم. وی افزود: برخی پروژهها علیرغم برخورداری از آوردههای پیشبینیشده به دلیل افزایش نرخ هزینههای تمامشده و رشد قیمت مصالح ساختمانی در آستانه تحویل با توقف مواجه شده بودند؛ یعنی پروژههایی که بالای 90 درصد پیشرفت فیزیکی داشتند.
تزریق منابع مالی جدید به پروژهها
رئیس هیئت عامل صندوق ملی مسکن ادامه داد: با تمهیدات وزیر راه و شهرسازی، تسهیلاتی به این پروژهها پرداخت کردیم. از زمانی که به صندوق آمدهام حداقل
200 میلیون تومان تسهیلات قرضالحسنه 24 ماهه با عاملیت بانک مسکن از محل منابع صندوق به پروژهها اختصاص یافته است. مختاری با بیان اینکه این برنامه جریان جدیدی در تکمیل پروژهها ایجاد کرده است، گفت: با وجود شرایط جنگ تحمیلی، پروژهها در 29 اسفند 1404 تأمین اعتبار شد. رویکرد کلی این بوده که مشارکت متقاضیان در روند تکمیل پروژهها تقویت شود. پیشتر تسهیلات به نوعی بدون اطلاع کامل و کافی ذینفعان به پروژهها تزریق میشد و حدود
86 درصد از تسهیلات پرداختی در سالهای 1402 و 1403 با نکول مواجه شده و به صندوق بازنگشته بود.
او ادامه داد: با کمک اخیر صندوق، هم منابع در حال بازگشت است و هم منابع مالی جدید به پروژهها تزریق میشود. امیدواریم این فرآیند چرخشی بودن منابع صندوق ملی مسکن را تقویت کرده و به تکمیل پروژهها و تسریع در زمان تحویل واحدها کمک کند.
پرداخت تسهیلات به اشخاص
رئیس هیئت عامل صندوق ملی مسکن افزود: پیش از این به پروژهها کمک مالی میکردیم تا ذینفعان در زمان تحویل پروژه با صندوق تسویهحساب کنند اما به دلیل طولانی شدن زمان اجرا، منابع صندوق بلوکه میشد و انگیزه لازم برای سرعتبخشی به پروژههای مسکن حمایتی، به دلیل کمبود منابع از محل آورده متقاضیان، وجود نداشت.
مختاری با اشاره به اجرای سازوکار جدید پرداخت تسهیلات گفت: قفل چرخش منابع باز شد؛ به این معنا که به جای پرداخت منابع به پروژههایی که هویت قانونی مشخصی برای پاسخگویی ندارند، تسهیلات به اشخاص پرداخت شد. متقاضیان در این زمینه مخیر هستند و میتوانند انتخاب کنند.
وی یادآور شد: این تسهیلات به دلیل قرضالحسنه و بدون سود بودن، موجب شتاب گرفتن روند تکمیل پروژهها و تقویت آورده متقاضیان میشود. پیمانکاران هم مکلف هستند زمانبندی و هزینههای پروژه را صورتجلسه کرده و به اطلاع ذینفعان برسانند. همچنین باید تعهد دهند که پروژههای نهضت ملی مسکن را در چه زمانی و با چه مبلغی تحویل خواهند داد.
نمونه موفق نهضت ملی مسکن
گفتنی است ابوالفضل نوروزی؛ مدیرکل سابق دفتر اقتصاد مسکن وزارت راه و شهرسازی، چندی پیش در گفتوگو با اقتصاد معاصر، درباره یکی از دلائل کندی اجرای نهضت ملی مسکن تصریح کرد: اتفاقا همین پروژههای انبوهسازی نیز به دلیل اصرار خانم صادق مالواجرد در معاونت شهرسازی بر ساخت برجهای ۱۰ تا ۲۰ طبقه معطل ماند.
او افزود: ساختمانهای بلندمرتبه برای اقشار ضعیف در شرایط تورمی خطاست؛ زیرا فرآیند ساخت طولانی شده و آورده متقاضی مدام باید افزایش یابد. ما تاکید داشتیم پروژهها کوتاهمرتبه و ویلایی تعریف شوند تا با واگذاری مدیریت به مردم، کار سریعتر جمع شود؛ نمونه موفق آن پروژه ویلایی «پردیس زندگی» در یزد است که امروز خود دولت چهاردهم آن را تبلیغ میکند.