انفجار در قطب تجاری امارات

انفجارهای متوالی بامداد دیروز بندر جبل‌علی دبی را دربر گرفت و آتش‌سوزی گسترده با ستون‌های عظیم دود همراه بود. علت حادثه هنوز اعلام نشده است.

به گزارش خبرگزاری فارس؛ بامداد روز چهارشنبه، منابع محلی از وقوع یک سری انفجار و آتش‌سوزی مهیب در منطقه صنعتی جبل‌علی در جنوب شهر دبی خبر دادند. این حادثه در یکی از حساس‌ترین و استراتژیک‌ترین نقاط امارات متحده عربی رخ داده است.

بر اساس گزارش‌های اولیه، دست‌کم هفت صدای انفجار در بازه زمانی ۲۰ دقیقه‌ای در این منطقه به گوش رسیده است.

شاهدان عینی و تصاویر منتشر شده در شبکه‌های اجتماعی، ستون‌های عظیم دود را نشان می‌دهند که از محوطه بندر جبل‌علی به آسمان برخاسته است.

تصاویر حرارتی ناسا حاکی از وقوع آتش‌سوزی در انباری در مجاورت بندر است که برای ذخیره‌سازی و انتقال سوخت استفاده می‌شده است. تاکنون علت رسمی این حادثه از سوی مقامات اماراتی اعلام نشده است.

در همین حال، منابع خبری از دستگیری دو نفر توسط مقامات اماراتی به دلیل فیلم‌برداری از صحنه آتش‌سوزی خبر داده‌اند. این حادثه در بحبوحه تشدید تنش‌های منطقه‌ای و درگیری‌های جاری رخ داده است.

حادثه در بندر جبل‌علی، یکی از مهم‌ترین و بزرگ‌ترین بنادر خاورمیانه و جهان رخ داده است. این بندر که در فاصله

۳۵ کیلومتری جنوب غربی دبی قرار دارد، یک قطب حیاتی لجستیکی، تجاری و صنعتی برای امارات متحده عربی به شمار می‌رود.

جبل‌علی نه تنها بزرگ‌ترین بندر غرب آسیا، بلکه یکی از مهم‌ترین بنادر ترانزیتی جهان است.

این بندر در قلب منطقه آزاد جبل‌علی (Jafza) قرار دارد که در سال ۱۹۸۵ تأسیس شده و هم‌اکنون میزبان بیش از 11 هزار شرکت از بیش از ۱۵۰ کشور جهان است.

این بندر به بیش از ۱۷۰ خط کشتیرانی خدمات ارائه می‌دهد و به شبکه‌ای از بزرگراه‌ها و فرودگاه بین‌المللی آل مکتوم متصل است که آن را به یک درگاه کلیدی برای تجارت بین‌المللی تبدیل کرده است.

با توجه به نقش حیاتی این بندر در اقتصاد منطقه و جهان، هرگونه حادثه در آن می‌تواند پیامدهای گسترده‌ای بر تجارت و امنیت منطقه‌ای داشته باشد. مقامات اماراتی تاکنون بیانیه رسمی در مورد علت و ابعاد این حادثه منتشر نکرده‌اند.