مراسم عزاداری هیئتهای دانشجویی به مناسبت اربعین حسینی در جوار محل شهادت رهبر شهید انقلاب برگزار شد
مراسم عزاداری هیئتهای دانشجویی به مناسبت اربعین حسینی در جوار محل شهادت رهبر شهید انقلاب حضرت آیتالله العظمی امام شهید سیّدعلی حسینی خامنهای برگزار شد.
همزمان با سالروز اربعین حسینی هزاران نفر از دانشجویان در قالب هیئتهای دانشجویی با حضور در جوار محل عروج ملکوتی رهبر شهید انقلاب اسلامی، ضمن قرائت زیارت اربعین، یاد و خاطره حضرت آیتاللهالعظمی امام شهید سیّدعلی حسینی خامنهای را گرامی داشتند.
در این مراسم که سالهای گذشته در حضور رهبر شهید انقلاب در حسینیه امام خمینی(ره) برگزار میشد، حجتالاسلام والمسلمین طباطبایینژاد در سخنانی با اشاره به فرازهای زیارت اربعین امام حسین علیهالسلام، به موضوع اثرات همراهی و معیت با ولیّ خدا پرداخت و ضمن برشمردن نتایج این همراهی، گفت: طهارت و شباهت به ولی خدا، کسب معرفت و بصیرت، پدیدار شدن محبت الهی و دلداگی در دلهای آماده و سعادتمندی دنیا و آخرت از نتایج همراهی ولی خداست و لازمه این همراهی، پرهیز از افراط و تفریط است؛ بهگونهای که نباید از ولیّ خدا عقب ماند و نباید جلوتر از او حرکت کرد یا دچار تندروی شد.
همچنین در این مراسم آقایان میثم مطیعی و مهدی رسولی در رثای حضرت اباعبدالله الحسین علیهالسلام، خاندان عصمت و یاران باوفای ایشان به نوحهسرایی پرداختند و برای رهبر شهید انقلاب نیز مرثیه سرایی کردند.
اینبار زینبیه در فراق رهبر شهید میزبان دانشجویان مراسم اربعین شد
عشاق امام شهید این بار در محضر روح مطهرش در زینبیه بیت رهبری در جوار حسینیه امام خمینی(ره) عزاداری خود را برپا کردند.
به گزارش تسنیم، زینبیه بیت رهبری از ساعت 8 صبح میزبان مهمانان دانشجویی و دانشگاهی بود. دانشجویان دسته دسته و تک به تک وارد زینبیه میشدند. برخی از آنها پرچم و برخی دیگر با چفیه به آنجا میآمدند. برخی از کربلا مستقیما به آنجا میآمدند و برخی دیگر شبهای قبل از سفر عاشقانه خود بازگشته بودند. برخی نیز مانند مداح مراسم حاج مهدی رسولی که گفت امسال توفیق کربلا رفتن نداشتیم، در ایران مانده بودند تا شبها در مراسم تجمعات حضور داشته باشند.
دانشجویان ابتدا سرود و همخوانی مراسم را تمرین کردند؛ سرودی با مضمون انتقام و خون خواهی رهبر شهید. خونخواهی که در مسیر خونخواهی امام حسین و یالثارات الحسین(ع) است. خونخواهی که بدون شک به تعبیر رهبر انقلاب امام سید مجتبی خامنهای به واسطه آزادگان جهان انجام خواهد شد.
بعد از آن، پیش منبرها مداحی کردند تا نوبت به تلاوت قرآن و سپس قرائت زیارت اربعین رسید. قبل از آن نیز یکی از خانمها به نمایندگی از تشکلات دانشجویی بیانیه و دکلمهای را خواند که با شعارهای دانشجویان همراه شد.
سپس به سخنرانی حجتالاسلام و المسلمین سید محمدباقر طباطبایینژاد رسید. سخنرانی با موضوع آثار معیت با ولایت و رهبری که نتایجی مانند اطاعت و دلدادگی به صاحبان ولایت یعنی امامان معصوم علیهمالسلام دارد.
سخنران به خوبی بیان کرد که این معیت و رهبری که در قرآن، احادیث و معارف اهل بیت ریشه دارد امروز نیز ادامه دارد و آن جز با معیت، اطاعت و همراهی نه یک قدم جلوتر و نه یک قدم عقبتر از رهبر و امام جامعه امکانپذیر نیست.
بعد از آن هم کلیپی از سالهای قبل دیدار دانشجویان با رهبر شهید انقلاب پخش شد. تمام فضای حسینیه آکنده از آه و سوز و گداز شد. دانشجویانی که سالهای قبل به دیدار آن یار سفر کرده، رفته بودند در فراق رهبر شهید گریستند و حسرت دیدار دوباره داشتند.
در ادامه مراسم نیز مداحان جوان و دلسوخته امام شهید و سالار شهیدان حاج میثم مطیعی و حاج مهدی رسولی به مدیحه سرایی پرداختند. مداحی هر دوی آنها سرشار از حسرت آن روزها بود؛ البته با صلابت و محکم با رهبر جوان و جدید انقلاب به بیعت پرداختند و به او گفتند که در اطاعت از اوامر او لحظهای کوتاه نخواهند آمد.
میثم مطیعی نیز در یکی از مرثیههای خود از شعری سخن گفت که از 3 سال قبل تصمیم گرفت در روز اربعین برای رهبر بخواند. سرودههایی که درباره انبیا است که به زیارت اربعین میروند. سالهای قبل درباره یوسف نبی(ع) و سلیمان نبی(ع) بود و امسال درباره عیسی بن مریم(ع).
مهدی رسولی نیز بار دیگر شعرهایی که این اواخر درباره فراق رهبر شهید خوانده بود را قرائت کرد؛ زینبیه به شیون درآمد. همه با سوز دل گریستند. چگونه میتوان این فراق را باور کرد؟ چگونه میتوان بدون تو در مراسمهای بیت شرکت کرد؟ چگونه میتوان بی تو نفس کشید؟
این دانشجویان که مسیر علم و ایمان را با هم ادامه میدهند، اگر چه سوزی در دل دارند اما زیر سایه امام سید مجتبی خامنهای رهبر جوان و شجاع انقلاب تا ظهور ادامه خواهند داد.